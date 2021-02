Robin Thicke a parlé de sa spirale d’analgésiques et d’abus d’alcool après que la célébrité soit devenue trop difficile à gérer pour lui.

Le chanteur de 43 ans a déclaré qu’il avait du mal à faire face au «tourbillon de la gloire» qui a suivi sa chanson à succès Blurred Lines en 2013.

Robin a admis « j’étais dans une mauvaise passe » à l’époque et cela a contribué à la rupture de son mariage avec l’actrice Paula Patton.

S’adressant aux gens, Robin a déclaré: « Mon mariage avec Paula était en train de s’effondrer. J’ai commencé à utiliser des analgésiques. C’était un creuset de problèmes de brassage, et j’étais tellement arrogant que j’ai pensé que je pouvais tout gérer. »

Il dit que sa vie est devenue plus difficile après que Blurred Lines, qu’il a produit avec Pharrell Williams, ait atteint le sommet des charts.

Sa renommée est devenue encore plus intense après une interprétation tristement torride de la chanson aux MTV VMA 2013, aux côtés de Miley Cyrus.

Robin a déclaré: « Cette année-là a été un tourbillon de gloire, et une trop grande indulgence a atteint son paroxysme. »

Cela devint également une année coûteuse, Robin et Pharrell devant se séparer de 5 millions de dollars à la succession de Marvin Gaye après qu’une violation du droit d’auteur ait été prouvée lorsque Blurred Lines a utilisé le hit de 1977 du regretté chanteur Got to Give It Up.

Robin a admis avoir abusé de pilules et d’alcool lors de sa déposition, après avoir commencé à prendre des analgésiques pour les maux de dos causés par les vols internationaux.

Robin a ajouté: « Vous ne réalisez pas que vous n’avez pas le contrôle.

« La célébrité et beaucoup de ces choses – ils m’ont touché. J’étais dans une mauvaise passe. Je suis heureux d’avoir fermé ce chapitre. »

Le réveil de Robin a été la mort de son père acteur Alan Thicke et depuis lors, il a retrouvé sa vie.

Robin profite maintenant de la vie de famille avec sa fiancée April Love Geary, avec leur troisième enfant, Luca Patrick, né en décembre.

Ils avaient déjà des filles Mia Love, deux ans, et Lola Alain, 21 mois, et April a légendé une photo de sa nouvelle arrivée: « Mon Luca Patrick, tu es si parfait. Maman et papa t’aime tellement. »

Robin a également un fils Julian Fuego, 10 ans, avec son ex Paula.

La chanteuse a demandé à April de l’épouser la veille de Noël 2018 et elle n’a pas hésité à accepter la proposition.

Elle a posté une photo d’elle portant la bague de fiançailles alors qu’ils se tenaient devant un arbre de Noël, en la titrant: « OUI OUI 1000x OUI. »

