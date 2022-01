Robin Hibbard du Challenge arrêtée pour possession d’héroïne et perd la garde de ses enfants alors qu’elle admet être sans abri

La star de THE CHALLENGE, Robin Hibbard, a été arrêtée pour possession d’héroïne et a perdu la garde de ses enfants, car elle a admis être sans abri tout en suppliant les fans de l’aider.

Robin, 42 ans, a joué dans The Real World: San Diego en 2004 et est apparu dans différentes saisons de The Challenge de 2004 à 2012.

SHÉRIF DU COMTÉ DE HILLSBOROUGH

Robin Hibbard a fait des allers et retours en prison pour des arrestations liées à la drogue, car la photo ci-dessus provient d’une arrestation pour possession d’héroïne en août 2019[/caption] MTV

Elle semble méconnaissable par rapport à ses jours sur The Challenge[/caption]

Mais la star de télé-réalité est devenue troublée après ses passages sur MTV, car The Sun peut révéler en exclusivité qu’elle a une série d’arrestations liées à la drogue.

Dans un rapport du shérif de Floride obtenu par The Sun, Robin a été arrêté le 19 août 2019 et accusé de possession d’héroïne et de possession d’une substance contrôlée.

Le 6 juillet 2019, la police a répondu à une femme allongée sur un arbre de Noël artificiel blanc et agrippant un sac à dos bleu alors qu’elle dormait dans un parking de Wawa.

Robin portait un short en jean et un soutien-gorge de sport noir.

Quand ils l’ont réveillée, ils ont remarqué une « seringue à capuchon sortant du haut de son soutien-gorge de sport ».

Le rapport de police disait : « L’accusée s’est rendu compte que la seringue dépassait et a tenté de la dissimuler en la poussant vers le bas de son soutien-gorge entre son décolleté. Ce faisant, la seringue est sortie du bas de son soutien-gorge.

« Encore une fois, l’accusée a tenté de dissimuler la seringue en la poussant dans son soutien-gorge de sport. La seringue est ressortie du haut de son soutien-gorge de sport. L’agent Barrett a alors demandé à l’accusé de lui remettre simplement la seringue. L’accusé a ensuite tendu la main vers son soutien-gorge, a récupéré la seringue et l’a remise à l’agent Barrett.





Robin a dit aux policiers qu’elle était « diabétique », mais n’a pas pu répondre lorsqu’on lui a demandé quels médicaments elle prenait.

Elle a été détenue menottée en raison de son « comportement peu coopératif et de son état ».

L’ancienne star de télé-réalité a autorisé les policiers à fouiller son sac.

Le rapport disait : « Dans une poche avant de taille moyenne du sac à dos se trouvait un récipient en verre transparent avec un couvercle en forme de fleur. À l’intérieur du récipient se trouvait une substance en poudre blanche, trois pilules de couleur pêche avec une empreinte non identifiable dessus.

En raison des trousses de dépistage de drogue « défectueuses » de l’agent sur place, ils l’ont relâchée.

Il a ensuite été déterminé dans les résultats de laboratoire que les substances étaient de l’héroïne et de l’izolam, ce qui a entraîné son arrestation des semaines plus tard.

Sa caution a été fixée à 4 000 $ et elle a été renflouée le 5 septembre 2019.

Selon des documents judiciaires, elle a plaidé non coupable des accusations.

Robin a demandé un défenseur public, car elle a cité son revenu comme « zéro » et a écrit qu’elle avait deux enfants à charge.

Elle a plaidé coupable aux deux chefs d’accusation et a été condamnée à 30 jours de prison du comté.

En septembre 2021, Robin n’avait toujours pas payé les frais de justice d’un montant de 684 $ et il a été envoyé à une agence de recouvrement en décembre de la même année.

INTRACTION ET ARRESTATION DE DROGUE

Alors que cette affaire était pendante, Robin a été arrêté le 17 octobre 2019 pour avoir occupé un immeuble en violation d’un ordre d’évacuation et possession de drogue sans ordonnance.

Dans le rapport du shérif, les agents ont trouvé Robin dans l’arrière-cour d’un bâtiment qui avait un panneau « Interdiction d’intrusion ».

Le rapport disait : « Une fouille de sa propriété a révélé 15 pilules ovales bleues marquées « 213 ». Selon Drugs.com, les pilules sont un médicament sur ordonnance connu sous le nom de chlorhydrate de sertraline 50 mg qu’elle possédait sans ordonnance.

Selon les tribunaux de Floride, l’issue de l’affaire est « l’arbitrage retenu », ce qui signifie qu’elle n’a pas été condamnée, mais peut recevoir une peine spéciale, telle qu’une probation.

LE CHAOS DES CASINOS

Puis le 27 janvier 2020, elle a été arrêtée pour intrusion et résistance sans violence au Seminole Hard Rock Casino.

Selon le rapport du shérif, les flics ont été appelés parce que Robin aurait « causé des troubles et refusé de partir » après avoir été informé par la sécurité.

Lorsque les agents lui ont dit de partir par l’entrée principale du casino, elle a « refusé » et a essayé de passer par une issue de secours.

Le rapport indique que lorsque les agents ont tenté de l’arrêter, « l’accusé a résisté en s’éloignant des agents tout en lui passant les menottes ».

Elle a reçu l’ordre de n’avoir aucun contact avec le casino Hard Rock. Elle n’a pas été poursuivie pour les accusations.

Dans les clichés des trois arrestations obtenus par The Sun, Robin est apparu méconnaissable et échevelé.

PERTE DE GARDE

En juillet 2019, deux des membres de la famille de Robin ont demandé la garde de son enfant.

Selon le dossier du tribunal de Floride, en novembre 2019, les membres de la famille ont obtenu la garde temporaire des enfants de Robyn et de son mari, Bryan.

‘S’IL VOUS PLAÎT AIDER’

Robin a suscité des inquiétudes sur Facebook ces derniers mois.

Le tour d’horizon de la réalité d’Ashley a rapporté que le 23 janvier, Robin a écrit: «J’ai vraiment besoin d’un ami qui veuille me laisser passer la nuit. Je me suis promené en essayant de rester sobre et en sécurité mais je n’ai nulle part où m’allonger [my] tête en toute sécurité.

Une heure plus tard, un autre statut indiquait : « Aide ».

Un autre statut disait: « Hey, s’il vous plaît, n’importe qui là-bas. »

Robin a également posté des selfies alarmants.

PLAIDOYER DE MARK LONG

Ashley a également rendu compte de l’apparition de son ex-petit ami et ancienne star de The Challenge, Mark Long, sur le podcast Death, Taxes and Bananas de Johnny Bananas.

Mark et Robin sont sortis ensemble en 2004 sur Battle of the Sexes II et étaient partenaires sur Battle of the Exes en 2014.

Il a dit: « Je veux dire ça parce que c’est triste, j’ai reçu beaucoup de messages à propos de Robin et je voulais en parler un peu. Elle est dans un mauvais endroit; Je pense que la dépendance s’est vraiment emparée d’elle d’une manière terrible.

«Je sais que beaucoup de gens ont essayé de tendre la main, y compris ses parents et son mari. J’espère que quelqu’un pourra la rejoindre et la convaincre de se faire aider. Je sais qu’au fond d’elle, elle le veut probablement, mais ça me brise le cœur de savoir qu’elle est dans un si mauvais endroit.

SHÉRIF DU COMTÉ DE HILLSBOROUGH

La photo ci-dessus a été prise en 2020 après son arrestation dans un casino en Floride[/caption] SHÉRIF DU COMTÉ DE HILLSBOROUGH

Robyn a fait un sourire pour sa photo d’octobre 2019[/caption] MTV

L’ex de Robin, Mark Long, a déclaré qu’elle était « dans un mauvais endroit »[/caption]

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) au 1-800-662-HELP (4357).

