Andy Robertson a levé le voile sur la relation entre les trois premiers de Liverpool, affirmant que le lien du trio était « vraiment fort ».

Des questions ont été soulevées ces dernières saisons après que Sadio Mane soit sorti du terrain lors de son remplacement à Turf Moor en 2019 alors qu’il faisait rage à Mohamed Salah.

L’attaquant de Liverpool était furieux que Salah ait gaspillé une opportunité de but en ne lui passant pas dans la surface de Burnley.

L’explosion de Mane a conduit à affirmer qu’il y avait des problèmes entre les deux joueurs, tandis que de grands noms du football, dont Arsene Wenger, ont suggéré que Salah était « égoïste ».

L’arrière gauche de Liverpool, Robertson, a récemment parlé des trois premiers des Reds et a convenu qu’il y avait une séquence égoïste entre les joueurs.

Mais a expliqué que le trio est payé pour être égoïste et marquer des buts pour l’équipe, et que dans les coulisses, ils sont tous de grands amis.

Robertson a déclaré au Liverpool Echo: « La relation [between the front players] en dehors du terrain est vraiment fort, et sur le terrain, le jeu de liaison et tout est toujours bon.

« Mais ces joueurs sont également payés pour être égoïstes et nous avons besoin d’eux pour marquer des buts et prendre des risques dans le dernier tiers, et nous ajoutons [Diogo] Jota dans cette catégorie maintenant.