Robertson de Sooners bat le record de 3 points en carrière féminine DI

La garde de l’Oklahoma, Taylor Robertson, est la nouvelle championne en carrière à 3 points du basketball féminin de Division I.

La garde senior a battu le record avec son premier tir samedi lors du concours des n ° 14 des Sooners contre le n ° 18 de l’État de l’Iowa. C’était son 498e 3 points, battant la marque établie par la star de l’Ohio State Kelsey Mitchell établie de 2014 à 2018.

Robertson est un senior de cinquième année qui a profité d’une année supplémentaire d’admissibilité en raison de la pandémie de COVID-19. Mais elle a atteint le record en 138 matchs, un de moins que les 139 de Mitchell.

Elle a terminé le match de samedi 6 contre 8 sur 3 points, menant l’Oklahoma avec 25 points. Les Cyclones ont cependant remporté le match, grâce à un effort de 32 points d’Ashley Joens.

