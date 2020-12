ATLANTA: Justin Roberts avait 17 points alors que Georgia State battait Mercer 88-81 mercredi soir.

Eliel Nsoseme et Corey Allen ont ajouté 16 points chacun pour les Panthers, tandis que Kane Williams a récolté 15. Nsoseme a également eu 20 rebonds, tandis que Williams a inscrit neuf passes.

Neftali Alvarez avait 17 points pour les Bears (6-1), dont la séquence de six victoires consécutives en ouverture de la saison a été brisée. Jeff Gary a ajouté 13 points. Ross Cummings a récolté 12 points et six rebonds.

___

Pour plus d’informations sur le basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25

___

Cela a été généré par Automated Insights, http://www.automatedinsights.com/ap, en utilisant les données de STATS LLC, https://www.stats.com