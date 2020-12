MELBOURNE: Ian Roberts, le premier joueur d’élite de la ligue de rugby à être gay, a déclaré que le sport australien n’avait pas fait assez pour arrêter l’homophobie alors que des études de mercredi mettaient en évidence le niveau de discrimination à l’égard des jeunes lesbiennes, gays et bisexuels. les athlètes font face.

Deux études de l’Université Monash ont révélé que la plupart des athlètes lesbiennes, gays et bisexuels (LGB) n’étaient pas disposés à révéler leur sexualité à leurs coéquipiers, tandis que plus de la moitié des athlètes masculins LGB étaient ciblés pour un comportement homophobe.

L’international de la ligue de rugby australien Roberts, qui est sorti en 1995, a déclaré que les résultats montrent que les principales fédérations sportives du pays avaient fait des « promesses vaines » lorsqu’elles ont signé un engagement formel pour éradiquer l’homophobie en 2014.

« Cela fait un quart de siècle, je déteste y penser, mais ça fait vraiment un quart de siècle que je suis sorti », a déclaré mercredi le joueur de 55 ans.

«Pourtant, il semble que rien ne change.

«Je suis très frustré par le manque d’action dans ce domaine et par toutes les promesses creuses. Je ne peux pas vous dire combien de PDG et de membres du conseil d’administration du sport m’ont dit qu’ils pensaient qu’ils se terminaient

l’homophobie dans le sport est importante et ils veulent aider.

« Ils ont reçu beaucoup d’attention médiatique (en 2014), mais ils n’ont clairement pas tenu leurs promesses. »

L’une des études de Monash a révélé que 82% des athlètes masculins et 77% des athlètes LGBT féminines ont tenté de cacher leur sexualité à au moins certains de leurs coéquipiers dans les réponses à des enquêtes auprès de plus de 1000 jeunes LGBT aux États-Unis. États, Canada, Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande et Irlande.

Seulement 20% étaient venus à tout le monde dans leur équipe.

L’étude a révélé que 52% des hommes et 36% des femmes ont déclaré être la cible d’un comportement homophobe en équipe.

Ceux qui se sont adressés à l’un de leurs coéquipiers étaient « nettement plus susceptibles de déclarer avoir été ciblés pour comportement homophobe », selon l’étude.

JEUX FIERS

La deuxième étude a examiné des joueurs adolescents de sexe masculin de six associations de rugby australiennes et un échantillon international de joueurs d’équipes locales de hockey sur glace sur l’utilisation d’un langage homophobe dans leurs équipes sur une période de deux semaines.

Plus de la moitié des joueurs (53,8%) ont déclaré avoir utilisé des insultes homophobes et la plupart (69%) ont déclaré que leurs coéquipiers avaient utilisé un langage homophobe.

L’étude a révélé que les athlètes ayant des attitudes positives envers les homosexuels étaient tout aussi susceptibles que ceux ayant des attitudes négatives de faire des commentaires homophobes réguliers.

« Ce langage était motivé par la conformité et le désir d’être socialement accepté par ses coéquipiers », a-t-il déclaré.

Il y a peu d’athlètes de haut niveau en Australie et aucun n’a participé au sport indigène populaire du pays, le football australien.

L’ancien pilier des Wallabies, Dan Palmer, est devenu le premier international australien de rugby à XV à sortir en octobre, écrivant dans une chronique de journal qu’il avait lutté contre des problèmes de santé mentale et de drogue tout en acceptant sa sexualité.

« Les jeunes enfants se suicident simplement pour qui ils sont – nous ne pouvons pas accepter cela », a déclaré mercredi Palmer en réponse aux enquêtes.

« Les capitaines et les entraîneurs devraient cesser d’accepter les insultes homophobes et travailler pour créer un environnement dans lequel les gens veulent faire partie. »

Les études recommandaient que les ligues sportives se concentrent sur le soutien à l’acceptation des «jeux de la fierté» par toutes les équipes amateurs, pas seulement par les tenues professionnelles, et par les capitaines d’entraîneurs pour établir des normes de comportement.

«Les dirigeants sportifs devraient se concentrer sur l’amélioration de la culture de leur sport… plutôt que de blâmer le problème sur les attitudes individuelles des athlètes», a déclaré le chercheur principal Erik Denison.

(Édité par Peter Rutherford)