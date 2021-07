Roberto Martinez refuse de commenter l’avenir de la Belgique après la sortie des quarts de finale de l’Euro 2020 : « C’est trop cru » | Actualités footballistiques

Roberto Martinez dit qu’il parlera de son avenir au bon moment après l’élimination de la Belgique de l’Euro 2020 par l’Italie à Munich vendredi soir.

Les Diables rouges sont sortis de la compétition en quarts de finale, comme ils l’avaient fait il y a cinq ans en France lorsqu’ils avaient été battus 3-1 par le Pays de Galles.

Lorenzo Insigne a renvoyé les Azzurri dans les quatre derniers alors que les favoris éternels belges ont à nouveau été choisis dans le rôle de demoiselle d’honneur.

Martinez a signé une prolongation de contrat avec la Belgique l’année dernière jusqu’à la Coupe du monde 2022, mais le joueur de 47 ans est lié à un retour au football en club cet été.

Interrogé sur son avenir après la défaite 2-1 de son équipe, Martinez a déclaré: « Eh bien, évidemment, c’est un moment très, très difficile de parler d’autre chose que de la défaite et que nous sommes hors de l’Euro.

« Comme je le dis, pour le moment, c’est encore trop brut. Et je ne veux rien dire qui puisse être (vu comme) émotionnel.

« Pour le moment, tout ce que je veux faire, c’est revenir sur ce tournoi et je dirais que les joueurs n’ont rien fait de mal. C’est le contraire.

Romelu Lukaku a marqué son quatrième but du tournoi



« Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour nous amener aussi loin que possible (à l’Euro 2020). Et il est maintenant temps d’analyser et d’évaluer. Mais, pour le moment, les sentiments de déception et de tristesse, malheureusement, sont ce qui se passe. ma tête maintenant. »

Nicolo Barella avait propulsé l’équipe de Roberto Mancini dans une avance à la 31e minute qu’Insigne a doublée et, bien que le penalty de Romelu Lukaku dans les arrêts de jeu en première mi-temps ait donné de l’espoir aux Belges, ils n’ont pas pu revenir à égalité.

Malgré les meilleurs efforts de la Belgique en seconde période, l’Italie a prolongé son invincibilité à 32 matchs et est devenue la première équipe à remporter 15 matchs consécutifs du Championnat d’Europe.

Martinez a ajouté: « Les sentiments sont ce que vous pouvez imaginer, vraiment – la tristesse et la déception – parce que je ne pense pas que ces joueurs méritent d’être exclus de ce tournoi.

« Ils ont fait un travail incroyable pour être prêts à aller étape par étape chaque jour, depuis le début du tournoi. Et malheureusement, aujourd’hui (vendredi), nous avons affronté une très bonne équipe (l’Italie). Je pensais c’était deux très bonnes équipes dans cette phase à élimination directe. Et, malheureusement, les marges n’ont pas été en notre faveur. »

L’Espagnol a révélé que les blessures d’Axel Witsel, Kevin De Bruyne et Eden Hazard avaient affecté les plans de la Belgique avant la campagne.

La Golden Generation belge a de nouveau échoué dans les quarts



« La situation avec Axel (Witsel) et Kevin (De Bruyne) et Eden (Hazard) avant le tournoi, je pense que nous l’avons très, très bien géré et vous pouviez voir l’attitude de ces joueurs. Ils ont commencé à grandir dans le tournoi et ils ont été un vrai plus, ils nous ont vraiment aidés à partir du moment où ils ont pu être sur le terrain.

« De toute évidence, des blessures se produisent et il est regrettable qu’Eden ne puisse pas être sur le terrain avec nous (contre l’Italie). Mais c’était exemplaire de voir Kevin De Bruyne traverser tout ce qu’il voulait, obtenir 90 minutes avec son équipe nationale et le montrer il était prêt à aider le groupe.

« Donc, je pense que pour chaque fan du ‘Red Devil’, il y a une vraie fierté et compréhension que ces joueurs ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour essayer d’obtenir ce que nous voulions obtenir. Et malheureusement aujourd’hui, nous avons affronté une très bonne équipe (Italie ) et, avec deux bonnes équipes, les petites marges leur ont échappé. Et c’est une petite différence et cela se produit dans le football. »

Mancini : La route est encore longue

Roberto Mancini garde les pieds sur terre avant les demi-finales



Roberto Mancini était ravi de son équipe d’Italie après avoir résisté à une attaque tardive de la Belgique, la meilleure du classement, pour gagner 2-1 et organiser un affrontement en demi-finale de l’Euro 2020 avec l’Espagne.

« Nous méritions de gagner. Les garçons ont été extraordinaires dans le jeu », a-t-il déclaré après le triomphe en quart de finale vendredi à Munich.

« Nous n’avons souffert que dans les 10 dernières minutes parce que nous étions vraiment fatigués, nous avions beaucoup dépensé. Mais nous aurions pu marquer quelques buts de plus. »

L’Italie méritait sa victoire sur la Belgique



Mancini a déclaré que ses joueurs méritaient de savourer le triomphe avant de penser au match de mardi contre l’Espagne, triple championne d’Europe, au stade de Wembley à Londres.

« Nous n’avions pas d’objectif minimum, nous voulions faire de notre mieux, la route est encore longue, il reste deux matchs, nous verrons ce qui se passe », a-t-il déclaré.

« L’Espagne ? Profitons de cette victoire, puis nous y réfléchirons. Félicitations à mes garçons, ils ont été très bons. »

Le gardien belge Thibaut Courtois a été déçu mais a donné crédit aux Italiens.

« Cela frappe fort, mais nous savions que ce serait un match difficile. Nous avons eu deux occasions mais leur gardien a fait un bon arrêt et je pense que nous avons accordé le premier but un peu trop facilement », a-t-il déclaré.

« Cela aurait vraiment pu aller dans les deux sens, mais l’Italie méritait de gagner ici. »

Richards : l’Italie méritait la victoire

L’Italie affrontera l’Espagne en demi-finale mardi



Micah Richards de Sky Sports sur la BBC :

« C’est dévastateur de voir Roberto Martinez comme ça alors qu’il met tant de temps et d’efforts pour obtenir des résultats, mais ce n’était pas le cas.

« Il faut applaudir les Italiens. J’étais partagé sur qui je voulais gagner aujourd’hui, mais l’Italie l’a finalement pleinement mérité. Ils ont été magnifiques tout au long.

« La Belgique a eu ses chances mais l’Italie a si bien défendu. Doku était brillant et il ne méritait pas d’être du côté des perdants. »

Et après?

Calendrier des demi-finales de l’Euro 2020 : heures et lieux du coup d’envoi

mardi 6 juillet

Demi-finale 1 : Italie vs Espagne; Coup d’envoi à 20h (Wembley, Londres)

mercredi 7 juillet

Demi-finale 2 : Ukraine ou alors Angleterre vs République Tchèque ou alors Danemark; Coup d’envoi à 20h (Wembley, Londres)