Roberto Martinez quitte son poste d’entraîneur de la Belgique après l’élimination des Red Devils en Coupe du monde

Roberto Martinez a quitté son poste d’entraîneur de la Belgique après l’élimination des Red Devils en Coupe du monde en phase de groupes jeudi.

La Belgique, classée deuxième au monde par la FIFA, devait battre la Croatie pour se qualifier pour les 16 derniers du tournoi, mais a raté un certain nombre d’occasions nettes lors d’un match nul 0-0 avec les finalistes de 2018 et a terminé troisième du groupe F – derrière le Maroc et les Croates.

Martinez a mené la soi-disant «génération dorée» de joueurs belges à la troisième place de la Coupe du monde en Russie il y a quatre ans – leur meilleur résultat dans le plus grand tournoi du jeu – mais le fait de ne pas dépasser les phases de groupes cette fois représente une énorme déception .

“C’était mon dernier match avec l’équipe nationale et c’était émouvant comme vous pouvez l’imaginer”, a déclaré Martinez lors de sa conférence de presse d’après-match, après avoir refusé d’aborder la question dans son interview sur le terrain juste après le match.

“J’allais arrêter de toute façon, quoi qu’il arrive, même si nous étions devenus champions du monde. J’ai pris cette décision juste avant la Coupe du monde.”

L’ancien entraîneur de Swansea, Wigan et Everton a dirigé la Belgique pendant six ans et a remporté 56 de ses 80 matchs.