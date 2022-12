Roberto Martinez quitte son poste de sélectionneur de la Belgique après la sortie de la phase de groupes de la Coupe du monde | Nouvelles du football

L’entraîneur belge Roberto Martinez a annoncé qu’il quittait ses fonctions à la suite d’une triste sortie de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Martinez a guidé la Belgique à la troisième place de la Coupe du monde en Russie en 2018, dans ce qui était considéré comme une génération dorée pour le pays.

Malgré un départ victorieux au Qatar, une défaite choc contre le Maroc et un match nul et vierge contre la Croatie ont permis à la Belgique de faire une sortie choc du tournoi 2022 sans atteindre les huitièmes de finale.

Martinez, s’exprimant immédiatement après l’élimination de la Belgique, a déclaré qu’il n’avait pas démissionné mais qu’il ne renouvellerait pas son contrat.

“Oui, c’était mon dernier match. Cela fait six ans”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Je suis arrivé avec l’idée claire de me qualifier pour la Coupe du monde 2018. Ensuite, nous nous sommes tellement engagés dans le projet et avons remporté une médaille de bronze. Je suis tellement fier de ces joueurs. C’était incroyable.

“Cela fait six ans que nous avons pu faire tout ce que vous voulez faire. L’équipe a donné aux gens une vraie joie. Mais c’est le moment pour moi d’accepter [it is over]. Je ne démissionne pas. C’est la fin de mon contrat.

“Depuis 2018, j’ai eu de nombreuses opportunités de partir et de prendre des emplois au niveau du club, mais je voulais rester fidèle.”