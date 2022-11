Roberto Martinez pense que nous allons vivre une Coupe du monde intense cet hiver : “Les joueurs seront beaucoup plus frais au Qatar”

L’entraîneur belge Roberto Martinez estime que la Coupe du monde du Qatar 2022 sera beaucoup plus intense et rapide que les tournois précédents, car mentalement et physiquement, les joueurs ne seront pas aussi épuisés.

Avec seulement une semaine entre les championnats nationaux européens pour le tournoi et le coup d’envoi de la Coupe du monde le dimanche 20 novembre, Martinez pense également que ce manque de préparation aidera les joueurs plutôt que de les gêner.

Parler à QuatreQuatreDeux dans le dernier numéro disponible à la commande, l’Espagnol explique pourquoi il pense que le rythme sera beaucoup plus rapide lors du prochain tournoi.

“Les niveaux d’intensité dans les ligues majeures ont un impact énorme sur les joueurs, en particulier ceux qui participent également à la Ligue des champions”, explique Martinez. “Nous [Belgium] a terminé troisième en 2018, mais les joueurs qui jouent en Premier League pouvaient sentir les sept matchs dans leurs jambes. Je considère cette Coupe du monde comme une opportunité unique. Je pense que les joueurs seront beaucoup plus frais au Qatar et que les matchs seront plus rapides d’un point de vue physique.

“Vous vous préparez d’une manière différente mais, à mes yeux, ça va être mieux que lorsque le tournoi a lieu en fin de saison quand tout le monde est vraiment fatigué. D’un point de vue mental, plus que physique , ça va être très intéressant. Il n’y a pas d’accumulation, il n’y a pas de temps à perdre entre la fin d’une saison et le début du tournoi.”

Martinez a pris la direction de la Belgique en 2016, remplaçant Marc Wilmots après que son équipe n’ait pas réussi à battre le Pays de Galles en quart de finale des Championnats d’Europe. Depuis, Martinez a mené la Belgique à la troisième place de la Coupe du monde 2018 et aux quarts de finale de l’Euro 2020.

Romelu Lukaku et Eden Hazard se sont révélés des personnalités influentes de son équipe lors des deux tournois précédents, mais récemment, la forme de la paire n’a pas atteint les sommets dont ils étaient autrefois capables. Cependant, Martinez ne s’inquiète pas de la performance de l’un ou l’autre de ses joueurs, suggérant que leur expérience sera utile une fois le tournoi au Qatar lancé.

“Tout ce qui arrive à un joueur expérimenté m’inquiète moins que s’il s’agissait d’un jeune joueur. Si un jeune joueur traverse une période difficile au niveau du club, cela pourrait lui coûter une place dans l’équipe nationale.

“Quand vous êtes expérimenté et que vous avez plus de 100 sélections, c’est simplement une question de gestion de leur condition physique. À ce stade, vous ne vous inquiétez pas de l’impact que des joueurs comme Romelu ou Eden peuvent avoir sur l’équipe nationale, car nous savons ce que l’influence qu’ils peuvent avoir. Je ne m’inquiète pas pour eux. Sont-ils toujours deux des meilleurs joueurs du football mondial ? Je suis partial.

“Quand vous parlez de vos propres joueurs et de leur place dans le football mondial, vous avez l’impression de parler de vos propres enfants. Ce sont tous les deux des footballeurs exceptionnels, des footballeurs uniques pour cette génération de joueurs belges.”

Alors que la forme de Lukaku à Chelsea et à l’Inter Milan a été mauvaise au cours des 18 derniers mois, avoir quelqu’un comme Thierry Henry pour apprendre en Belgique aide certainement.

En effet, Henry est l’assistant de Roberto Martinez dans l’équipe nationale, ayant repris ses fonctions avant le début de l’Euro 2020. Il était à l’origine entraîneur adjoint de la Coupe du monde 2018, avant de diriger Monaco et l’Impact de Montréal. Cependant, après avoir quitté l’équipe canadienne, il est revenu dans l’équipe belge.

Pour Martinez, cela n’a servi à rien.

“C’est essentiel pour nous [having Henry back on the staff] – Thierry a une expérience incroyable en tant que joueur”, explique Martinez. “Parfois, lorsque vous vous qualifiez pour un tournoi, vous entrez dans un cocon et vous devez trouver un moyen de traverser quelque chose que vous n’avez jamais pu vivre. avant de.

“Donc, avoir quelqu’un comme Thierry Henry, qui a remporté la Coupe du monde et l’Euro et qui est en plus tellement passionné par le jeu, c’est aussi quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment mettre un prix. Nous avons aussi Anthony Barry, qui est un merveilleux jeune entraîneur avec Chelsea. Ils nous donneront tous les deux un bon équilibre quand nous serons au Qatar.”