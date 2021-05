Roberto Martinez inclut Axel Witsel dans l’équipe belge pour l’Euro 2020

L’entraîneur belge Roberto Martinez a nommé lundi une équipe de 26 personnes pour l’Euro 2020, y compris Axel Witsel mais sans Marouane Fellaini.

Witsel a subi une opération au tendon d’Achille en janvier et a repris sa course il y a quelques jours à peine, laissant dans le doute sa disponibilité pour le tournoi du 11 juin au 11 juillet.

« Avec un effectif étendu à 26 (au lieu de 23), je peux prendre ce risque (sur Witsel), c’est un joueur unique », a déclaré Martinez.

Fellaini, qui n’a pas joué pour la Belgique depuis la Coupe du monde 2018 après laquelle il est parti pour la Chine, n’a pas été convoqué de sa retraite internationale.

L’équipe, qui comprend également une liste d’attente de 11 joueurs, doit être officiellement déclarée à l’UEFA au plus tard le 1er juin.

La Belgique, première équipe mondiale, a été tirée au sort dans le groupe B et affrontera la Russie le 12 juin, le Danemark cinq jours plus tard et la Finlande le 21 juin.

Équipe de Belgique

Gardiens de but (3): Thibaut Courtois (Real Madrid / ESP), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Strasbourg / FRA)

Défenseurs (7): Toby Alderweireld (Tottenham / ENG), Dedryck Boyata (Hertha Berlin / GER), Jason Denayer (Lyon / FRA), Jan Vertonghen (Benfica / POR), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe / JPN), Timothy Castagne ( Leicester / ENG), Thomas Meunier (Borussia Dortmund / GER)

Milieux (9): Yannick Carrasco (Atletico Madrid / ESP), Nacer Chadli (İstanbul Basaksehir / TUR), Leander Dendoncker (Wolves / ENG), Kevin De Bruyne (Manchester City / ENG), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund / GER), Dennis Praet (Leicester / ENG), Youri Tielemans (Leicester / ENG), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund / GER)

Attaquants (7): Michy Batshuayi (Crystal Palace / ENG), Christian Benteke (Crystal Palace / ENG), Jeremy Doku (Rennes / FRA), Eden Hazard (Real Madrid / ESP), Romelu Lukaku (Inter Milan / ITA), Dries Mertens (Naples / ITA), Leandro Trossard (Brighton / ENG)

Liste d’attente (11): Thomas Kaminski (Blackburn / ENG), Alexis Saelemaekers (AC Milan / ITA), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht), Bryan Heynen (Genk), Thomas Foket (Reims / FRA), Adnan Januzaj (Real Sociedad / ESP), Brandon Mechele (Club Brugge), Jordan Lukaku (Anvers), Zinho Vanheusden (Standard Liège), Yari Verschaeren (Anderlecht), Charles De Ketelaere (Club Brugge)

