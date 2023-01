Roberto Martinez accepte l’accord avec le Portugal, selon un rapport

Roberto Martinez aurait conclu un accord pour devenir le nouvel entraîneur-chef de l’équipe nationale du Portugal. L’athlétisme prétend qu’il y a un accord verbal en place entre les deux parties.

Martinez occupait auparavant un poste similaire avec la Belgique. Les Red Devils sont entrés dans la Coupe du monde 2022 classés deuxièmes au monde par la FIFA. Ils faisaient également partie des favoris pour remporter le titre. La Belgique était remplie d’étoiles de haut en bas. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois et Youri Tielemans étaient en tête d’affiche d’une formation puissante. Cependant, les Belges n’ont pas réussi à passer la phase de groupes.

La Belgique a rebondi tôt après la Coupe du monde

L’entraîneur espagnol a quitté son poste d’entraîneur-chef de l’équipe de Belgique après le tournoi décevant. Martinez a parlé de sa décision peu de temps après la fin de ses espoirs de Coupe du monde. “Je suis arrivé avec l’idée claire de me qualifier pour la Coupe du monde (2018). Ensuite, nous nous sommes tellement engagés dans le projet et avons remporté la médaille de bronze », a déclaré l’entraîneur.

“Je suis tellement fier de ces joueurs”, a poursuivi Martinez. « Cela a été incroyable. Six ans où nous avons pu faire tout ce que vous voulez faire… (et) l’équipe a joué a donné aux gens une vraie joie. Mais c’est le moment pour moi d’accepter (c’est fini).

L’ancien patron d’Everton prend la relève de Santos

Martinez va désormais succéder au Portugal à Fernando Santos. L’entraîneur portugais a précédemment guidé l’équipe vers le titre de l’Euro 2016. Néanmoins, Santos a été licencié par le Portugal après la sortie de l’équipe de la Coupe du monde. Santos a emmené le Portugal en quarts de finale du tournoi au Qatar, mais s’est finalement incliné face au Maroc 1-0.

Martinez aurait eu beaucoup d’offres sur la table d’une pléthore d’équipes à travers le monde. Cependant, il semble qu’il ait choisi le poste au Portugal. Et ce n’est pas un mauvais concert. La Seleção est actuellement classée neuvième au monde et possède une équipe extrêmement talentueuse. Rafael Leao, Bernardo Silva, Joao Felix et Bruno Fernandes donneront à Martinez des options offensives alléchantes.

