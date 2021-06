Roberto Mancini vise à obtenir le travail italien tôt contre la Suisse

L’Italie peut sceller sa progression vers les huitièmes de finale du Championnat d’Europe avec un match à perdre contre la Suisse à Rome mercredi – mais ce ne sera pas facile contre un entraîneur qui rejoue sur son ancien terrain.

Il y a de l’excitation autour de l’équipe d’Italie après sa victoire complète de 3-0 sur la Turquie vendredi soir pour permettre à l’équipe de Roberto Mancini de participer au tournoi.

On en savait déjà beaucoup sur leur défense typiquement solide – l’Italie a gardé sa cage inviolée lors de chacun de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues – mais c’est son flair offensif qui a attiré l’attention.

La Turquie avait bien envie d’entrer dans le tournoi après avoir impressionné en qualification. Mais la force de frappe à trois volets de l’Italie les a balayés lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 et a montré qu’ils peuvent exceller aussi bien en attaque qu’à l’arrière.

En conséquence, Mancini a du mal à minimiser les attentes de son équipe, qui est invaincue en 28 matches sous le joueur de 56 ans.

« C’était important de bien commencer ici à Rome et je pense que nous avons satisfait tout le monde, pour les fans et tous les Italiens qui regardent. (Mais) il reste six matchs et il y a beaucoup de bonnes équipes », a déclaré Mancini après la victoire de la Turquie.

TERRAIN FAMILIER

Une victoire sur la Suisse ferait de l’Italie la première équipe à atteindre les huitièmes de finale, quels que soient les autres résultats du groupe. Mais l’homme qui cherche à les arrêter ne connaît que trop bien le Stadio Olimpico – le lieu de l’affrontement de mercredi -.

Avant de prendre ses fonctions actuelles en 2014, l’entraîneur de la Suisse Vladimir Petkovic était manager de la Lazio de Serie A, avec qui il a remporté la Coupe d’Italie pendant une saison et demie à la tête du club de Rome.

« Revenir à Rome, une ville merveilleuse dans laquelle j’ai vécu une partie très importante de ma carrière, est toujours agréable », a déclaré Petkovic à la Gazzetta dello Sport la semaine dernière.

« Je suis lié à la fois à cette ville et à ce stade, dans lequel j’ai remporté une coupe historique de football romain et italien, et d’une importance particulière pour les supporters de la Lazio. »

L’importance supplémentaire pour les fans vient du fait que la Lazio a battu son grand rival de la ville, l’AS Roma, lors de cette finale de 2013. Le Stadio Olimpico est le domicile des deux équipes.

La Suisse de Petkovic semblait prête à prendre un départ victorieux contre le Pays de Galles lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 samedi, avant d’être rattrapée par le niveleur de Kieffer Moore lors du match nul 1-1.

En conséquence, l’entraîneur d’origine bosniaque a beaucoup de travail à faire pour aider son équipe à progresser vers les huitièmes de finale, et devra s’appuyer sur toutes ses connaissances – y compris celles du Stadio Olimpico et de son terrain – pour aider à obtenir un résultat. contre la nation d’origine en forme.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici