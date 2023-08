Roberto Mancini nommé sélectionneur de l’Arabie Saoudite 2 semaines après avoir quitté son poste à la tête de l’Italie

RIYADH, Arabie Saoudite — Roberto Mancini a été nommé dimanche entraîneur de l’équipe nationale d’Arabie Saoudite, deux semaines seulement après que l’entraîneur vainqueur du Championnat d’Europe ait quitté de manière surprenante son poste à la tête de l’Italie.

La fédération saoudienne de football (SAFF) a annoncé que l’Italien avait obtenu un contrat de quatre ans. Ses premiers matches en charge auront lieu contre le Costa Rica le 8 septembre et la Corée du Sud quatre jours plus tard – les deux sont des matchs amicaux et auront lieu à Newcastle.

SAFF publié une vidéo sur les réseaux sociaux avec des clips de Mancini. Il y déclare : « J’ai écrit l’histoire en Europe, il est maintenant temps d’écrire l’histoire avec l’Arabie Saoudite. »

Les médias italiens ont rapporté que le contrat de Mancini s’élève à 25 millions d’euros (27 millions de dollars) par an et que l’homme de 58 ans sera présenté aux médias lors d’une conférence de presse lundi.

Mancini est le dernier grand nom à faire partie de la révolution du football saoudien. Les clubs du royaume riche en pétrole ont dépensé de l’argent pendant l’intersaison pour acheter un certain nombre de stars du football, au milieu des inquiétudes persistantes des organisations de défense des droits de l’homme qui affirment que l’Arabie saoudite utilise le sport à des fins de relations publiques.

« Je suis extrêmement honoré de me voir offrir le poste de manager de l’équipe nationale d’Arabie Saoudite », a déclaré Mancini. « Je pense que c’est une excellente opportunité pour moi de découvrir le football dans un nouveau pays, surtout avec la popularité croissante du football en Asie.

« Je crois fermement que la culture footballistique passionnée de l’Arabie Saoudite et la qualité intrinsèque des joueurs saoudiens sont des ingrédients cruciaux pour réussir. La présence de joueurs de haut niveau dans la Saudi Pro League indique le potentiel de croissance de la scène footballistique nationale.

Mancini a stupéfié le football italien lorsqu’il a quitté son poste d’entraîneur de l’équipe nationale au début du mois, mettant fin à un mandat mouvementé avec l’équipe nationale qui comprenait un titre de champion d’Europe en 2021 mais également une qualification ratée pour la Coupe du monde de l’année dernière.

Il a été remplacé par Luciano Spalletti, qui a mené Naples au titre de Serie A la saison dernière.

Mancini a également remporté trois titres consécutifs de Serie A avec l’Inter Milan – de 2005 à 2008 – et a mené Manchester City à la couronne de Premier League en 2012.

« Nous sommes ravis d’accueillir Roberto Mancini à la tête des Green Falcons », a déclaré le président de la SAFF, Yasser Al Misehal. « Son expérience et ses antécédents éprouvés au niveau des clubs et au niveau international marquent une étape importante vers la réalisation de nos objectifs dans le football international.

« Roberto croit au football saoudien et à notre désir de développer des joueurs de haut niveau et de les amener vers de nouveaux sommets sur la scène mondiale – y compris la Coupe d’Asie au Qatar et la qualification pour la Coupe du monde 2026… Nous sommes une nation de football et nous (sommes) continuer à investir à tous les niveaux dans notre parcours pour rivaliser avec les meilleurs au monde sur et en dehors du terrain.

La Coupe d’Asie, organisée par le Qatar, champion en titre, débute en janvier. Les Saoudiens, qui accueilleront le tournoi en 2027, sont tirés au sort dans un groupe avec le Kirghizistan, Oman et la Thaïlande.

Avant cela, il y aura deux matches de qualification pour la Coupe du monde en novembre – contre la Jordanie et contre le Cambodge ou le Pakistan. Le Tadjikistan fait également partie du groupe G.

Les joueurs de l’équipe nationale saoudienne ont désormais la chance de s’entraîner et de jouer avec un grand nombre de stars mondiales comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema attirées par le projet multimilliardaire qu’est devenu la Saudi Pro League.

L’Arabie saoudite a terminé quatrième de son groupe lors de la Coupe du monde de l’année dernière, mais a provoqué l’un des plus grands bouleversements de l’histoire du tournoi en battant l’Argentine, future championne, lors de son premier match.

« Le monde entier reconnaît l’énorme potentiel de l’équipe nationale saoudienne lors de sa performance exceptionnelle à la Coupe du monde », a déclaré Mancini. « Les scènes des fans après cette victoire étaient immenses.

« Ils ont laissé leur marque sur la scène mondiale, remplissant les fans de football saoudiens d’une immense fierté et accélérant les ambitions footballistiques de la nation. Nous avons le potentiel de nous améliorer encore. L’équipe est forte avec des joueurs talentueux. Je crois que nous avons ce qu’il faut pour élever notre jeu si nous travaillons dur.

Les matchs amicaux contre le Costa Rica et la Corée du Sud auront lieu à St. James’ Park, le stade de l’équipe de Premier League de Newcastle dont le propriétaire majoritaire est le Fonds d’investissement public qui gère 700 milliards de dollars de richesse souveraine saoudienne.

Daniella Matar, Associated Press