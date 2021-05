Roberto Mancini: le manager italien signe une prolongation de contrat jusqu’en 2026 | Actualités du football

L’entraîneur italien Roberto Mancini a obtenu une prolongation de contrat jusqu’en 2026, lui permettant de rester en charge pour les deux prochaines Coupes du monde.

L’annonce de la fédération italienne de football est intervenue trois semaines avant que l’Italie affronte la Turquie à Rome pour ouvrir le championnat d’Europe.

Mancini a mené l’Italie à 10 victoires parfaites en qualifications pour les Euros. Il a été nommé en 2018 après que les Azzurri ne se soient pas qualifiés pour la Coupe du monde de cette année sous la direction de Gian Piero Ventura.

« Cela me donne beaucoup de satisfaction que les gens aiment l’équipe que nous avons constituée et je suis optimiste pour l’avenir », a déclaré Mancini.

« L’année prochaine, nous aurons l’Euro, les finales de la Ligue des Nations et la Coupe du Monde. Le but est de gagner – tout en réalisant que ce ne sera pas facile et qu’il faudra aussi un peu de chance. »

L’Italie accueillera également la finale de la Ligue des Nations quatre en octobre. Les Azzurri affronteront l’Espagne dans une demi-finale, la France affrontant la Belgique dans l’autre.

Le contrat précédent de Mancini devait expirer après la Coupe du monde 2022.