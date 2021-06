Roberto Mancini est convaincu que l’Italie a ce qu’il faut pour remporter l’Euro 2020 après avoir réservé la dernière place | Actualités footballistiques

Roberto Mancini insiste sur le fait que l’Italie peut remporter l’Euro 2020 après être devenue la première équipe à atteindre la phase à élimination directe.

Le doublé de Manuel Locatelli et la frappe tardive de Ciro Immobile ont scellé une victoire dominante 3-0 sur la Suisse à Rome.

Ils sont revenus en tête du groupe A, après la victoire 2-0 du Pays de Galles sur la Turquie, après une 10e victoire consécutive sans encaisser.

Mancini a déclaré: « Dans le Championnat d’Europe, il y a la France, le Portugal et la Belgique – l’un d’entre eux est champion du monde, un autre est champion d’Europe et l’autre est l’équipe classée numéro un au monde.

Image:

Manuel Locatelli célèbre après avoir ouvert le score



« Ce sont des équipes qui se sont construites sur plusieurs années et c’est tout naturellement qu’elles sont plus avancées que nous mais tout peut arriver dans le football, il ne faut rien prendre pour acquis.

« Chaque match est difficile, il faut toujours aller là-bas et jouer. J’ai eu la chance d’avoir de très bons joueurs qui aiment jouer, ils aiment être là-bas et aiment prendre des risques.

« Les joueurs sont ceux qui méritent le crédit. J’essaie d’expliquer mon processus de pensée et il y a encore un long chemin à parcourir. »

Giorgio Chiellini, qui a ensuite été blessé, a vu un premier but refusé par VAR pour le handball avant que Locatelli ne frappe après 26 minutes lorsqu’il a commencé et terminé un mouvement italien rapide.

Son deuxième est arrivé sept minutes après la pause lorsque le milieu de terrain de Sassuolo a récupéré la passe de Nicolo Barella et que son tir féroce de 20 mètres a trouvé le coin inférieur.

Image:

Leonardo Bonucci a aidé à garder deux draps propres



L’Italie n’a jamais été sérieusement troublée par la Suisse, qui affrontera la Turquie devant gagner pour avoir une chance de progresser, et Immobile a scellé la victoire alors que Yann Sommer ne pouvait pas empêcher son entraînement bas de 25 mètres avec une minute à jouer.

Le patron de la Suisse, Vladimir Petkovic, a déclaré: « Nous avons joué contre une équipe forte, ils nous ont causé beaucoup de problèmes et nous n’étions pas à 100%.

« Nous n’étions pas en sécurité sur le terrain, ce qui n’est normalement pas dans notre caractère. C’est décevant, j’ai déjà parlé à l’équipe et à partir de demain, nous devons regarder vers l’avenir, être positifs et prêts pour notre match décisif contre la Turquie pour avoir la chance de faire les 16 derniers.

« L’Italie est une grande équipe et s’ils continuent comme ils l’ont fait, ils ont tout ce qu’il faut pour se qualifier pour les demi-finales. Il y a d’autres équipes qui sont très bonnes. »

Qui peut arrêter les Italiens ?

Image:

Les Azzurri ont impressionné lors de leurs deux premiers matchs



Ben Grounds de Sky Sports :

‘Gary Neville a réfléchi à sa propre hésitation à la mi-temps à appeler la Suisse une « bonne » équipe dans son rôle de ITV expert, mais ce qui est devenu de plus en plus évident, c’est qu’il aurait dû faire preuve de plus de courage dans sa propre perception.

«Ils sont arrivés sur une bonne course, invaincus en huit depuis novembre dernier, mais toujours sans croire qu’ils pourraient gagner un gros match.

« L’Italie n’a jamais été en difficulté. La plus grande préoccupation de l’équipe de Roberto Mancini est qu’ils pourraient arriver en huitièmes de finale sans avoir été testés.

« Maintenant invaincu en 29 matchs toutes compétitions confondues depuis une défaite de l’UEFA Nations League contre le Portugal en 2018, Mancini s’efforcera de devenir la première équipe depuis l’Allemagne à l’Euro 2012 à enregistrer trois victoires en phase de groupes.

« Une seule fois dans leur histoire, ils ont effectué un long parcours sans défaite (30 matchs entre novembre 1935 et juillet 1939). Ils peuvent égaler cette course lors de la visite du Pays de Galles à Rome dimanche, mais il y a une conviction croissante qu’un premier triomphe en Championnat d’Europe depuis 1968 est à leur portée.

Et après?

La phase finale des matches du groupe A aura lieu dimanche. L’Italie accueillera le Pays de Galles au Stadio Olimpico à 17 heures et la Suisse se rendra à Bakou pour une rencontre cruciale avec la Turquie en même temps.