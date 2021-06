Roberto Mancini cible les demi-finales et exhorte l’Italie à se divertir lors de l’ouverture de l’Euro 2020

Le sélectionneur italien Roberto Mancini espère que ses joueurs pourront faire le show lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Turquie et son ambition est de les emmener au moins jusqu’en demi-finale, a-t-il déclaré jeudi.

Les Azzurri affronteront la Turquie au Stadio Olimpico de Rome vendredi lors du premier match du tournoi.

L’équipe de Mancini est entrée dans l’Euro sur une série de 27 matchs sans défaite remontant à 2018 et a été pressenti par beaucoup comme des chevaux noirs pour le gagner.

« Je pense qu’après tout ce que nous avons traversé, il est maintenant temps d’essayer de redonner le sourire aux visages », a déclaré Mancini lors d’une conférence de presse.

« Ce sera notre objectif le mois prochain, nous voulons que les gens s’amusent et s’amusent. Je pense que ce sera un moment merveilleux pour tout le monde pendant 90 minutes, nous allons tout lui donner.

« Le match d’ouverture est le plus dur, surtout au début du tournoi. Nous devons être libres et essayer de nous amuser, cela devrait être le but. »

Mancini a supervisé une transformation de l’équipe nationale depuis son échec humiliant à se qualifier pour la Coupe du monde 2018.

Il n’a pas hésité à dire qu’il visait un voyage à Londres le mois prochain, où se dérouleront les demi-finales et la finale.

« J’étais confiant il y a trois ans et je suis plus confiant maintenant. Nous avons très bien travaillé, nous avons d’excellents joueurs et nous avons forgé un excellent esprit d’équipe », a déclaré Mancini.

« Nous travaillons ensemble depuis longtemps et nous nous sommes amusés et voulons continuer à nous amuser. À la fin du tournoi, nous aimerions nous rendre à Londres. »

Le capitaine italien Giorgio Chiellini était sur le terrain lorsque l’Italie a fait match nul 0-0 contre la Suède à San Siro en novembre 2017 pour sceller une défaite totale de 1-0 lors de leurs éliminatoires de la Coupe du monde.

« Nous sommes très désireux de rebondir et de jouer un rôle de premier plan dans une compétition majeure », a déclaré Chiellini.

« Cette défaite contre la Suède à San Siro est toujours avec nous et nous ne pouvons pas l’effacer, mais nous avons pu transformer cette déception en enthousiasme et en désir de bien faire.

« Ce sentiment n’est pas seulement en nous, mais chez tous les fans de l’équipe nationale. Vous ne sauriez croire combien d’amis et de familles sont galvanisés par l’équipe nationale, attendant ce match qui manque depuis cinq ans. Nous en sommes conscients et avons hâte de sortir et de vivre ces émotions. »

Il y a eu un coup dur pour Mancini à la veille du tournoi alors que le milieu de terrain de la Roma Lorenzo Pellegrini a quitté l’équipe en raison d’une blessure.

« Nous sommes dégoûtés pour Lorenzo car il est un joueur important et pourrait occuper plusieurs postes », a déclaré Mancini.

« C’est décevant de voir comment cela s’est produit car il était en forme. Nous sommes très déçus pour lui en tant que joueur et en tant que personne et c’est triste de quitter l’équipe d’Italie le dernier jour. »

