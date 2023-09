Roberto Mancini cherche à faire démarrer le travail saoudien de manière positive lors des matchs amicaux internationaux

Roberto Mancini lancera cette semaine sa campagne visant à faire de l’équipe nationale saoudienne un sujet de discussion international aussi important que sa ligue professionnelle, qui dépense beaucoup d’argent.

Deux ans seulement après avoir mené l’Italie au titre européen, Mancini a quitté Rome pour Riyad en août.

Son premier match à la tête de l’équipe saoudienne aura lieu vendredi contre le Costa Rica au domicile de Newcastle United, le club de Premier League anglaise appartenant au Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite.

Cette organisation finance également l’arrivée de talents de premier plan tels que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Neymar dans les clubs saoudiens de Riyad et de Djeddah.

« Je pense que c’est une excellente opportunité pour moi de découvrir le football dans un nouveau pays, surtout avec la popularité croissante du football en Asie », a déclaré Mancini, qui a signé un contrat de quatre ans. « La présence de joueurs de haut niveau dans la Saudi Pro League indique le potentiel de croissance de la scène footballistique nationale. »

Même si les gros titres ont fait la une des célèbres importations, le pays abrite des talents locaux. La victoire choquante de l’Arabie Saoudite sur l’Argentine, futur champion, l’année dernière, a été l’un des plus grands bouleversements jamais enregistrés lors de la Coupe du Monde. Mais l’équipe n’a pas joué depuis le départ de l’entraîneur Hervé Renard en mars pour prendre la tête de l’équipe de France féminine.

Outre le début des préparatifs pour la Coupe d’Asie de janvier, que l’Arabie saoudite n’a plus remportée depuis 1996, Mancini compte également le début des qualifications pour la Coupe du monde 2026 en novembre.

Il en va de même pour un autre ancien de l’Inter Milan jeudi alors que la Corée du Sud de Jurgen Klinsmann affrontera le Pays de Galles à Cardiff, cinq jours avant que les Coréens ne rencontrent l’Arabie Saoudite à Newcastle.

Klinsmann, l’ancien sélectionneur des équipes allemande et américaine, n’a remporté aucun des quatre matchs disputés par la Corée du Sud – tous à domicile – depuis qu’il a pris ses fonctions en février.

Des critiques ont également été exprimées dans les médias coréens, rapportant que le vainqueur de la Coupe du monde 1990 n’aurait passé que 67 jours dans le pays au cours des six mois écoulés depuis sa nomination.

En août, il a tenu une conférence de presse via zoom depuis son domicile de Los Angeles.

« C’est peut-être quelque chose de nouveau pour les gens qui sont habitués à le faire différemment. Je ne blâme personne lorsqu’ils disent : « Où est-il ? », a déclaré Klinsmann aux journalistes, ajoutant que le travail d’un entraîneur d’une équipe nationale est international. «Je suis un bourreau de travail. J’aime travailler comme les Coréens aiment travailler. Si je ne suis pas à la campagne 24h/24 et 7j/7, je travaille quand même 24h/24 et 7j/7.

Le Japon est l’équipe la mieux classée d’Asie au 20e rang et affrontera l’Allemagne samedi à Wolfsburg, moins de huit mois après avoir battu l’équipe européenne à la Coupe du monde. Il y aura également un match contre la Turquie en Belgique mardi, avec en vedette les stars de la Premier League anglaise Kaoru Mitoma de Brighton et Hove Albion et Wataru Endo de Liverpool.

« Nous allons essayer de déterminer où nous en sommes maintenant en affrontant ces équipes avec force », a déclaré le sélectionneur du Japon Hajime Moriyasu. « Nous espérons partager et élargir nos tactiques avant le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d’Asie. »

