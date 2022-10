Roberto Jefferson: un politicien brésilien blesse la police lors d’un siège

COMENDADOR LEVY GASPARIAN, Brésil –

Un politicien brésilien a attaqué dimanche des policiers fédéraux cherchant à l’arrêter à son domicile, provoquant un siège de plusieurs heures qui a provoqué l’alarme et une ruée vers une réponse au plus haut niveau du gouvernement.

Roberto Jefferson, ancien législateur et allié du président Jair Bolsonaro, a tiré un coup de fusil sur la police et lancé des grenades, blessant deux officiers dans la municipalité rurale Comendador Levy Gasparian, dans l’État de Rio de Janeiro. Il a déclaré dans un message vidéo envoyé aux partisans sur WhatsApp qu’il refusait de se rendre, bien qu’en début de soirée, il était en garde à vue.

Les événements ont été stupéfiants même pour les Brésiliens qui se sont de plus en plus habitués à ce que les politiciens et les militants d’extrême droite fassent un pied de nez aux juges de la Cour suprême, et surviennent quelques jours seulement avant que les Brésiliens ne se rendent aux urnes pour voter pour le président.

La Cour suprême a cherché à freiner la propagation de la désinformation et de la rhétorique antidémocratique avant le vote du 30 octobre, suscitant souvent la colère de la base de Bolsonaro qui dénonce de telles actions comme la censure. Dans le cadre de ces efforts, Jefferson a été emprisonné préventivement pour avoir proféré des menaces contre les juges de la cour.

Jefferson a reçu en janvier l’autorisation de purger son arrestation préventive en résidence surveillée, à condition qu’il respecte certaines conditions. Le juge Alexandre de Moraes a déclaré dans une décision publiée dimanche que Jefferson avait violé ces conditions à plusieurs reprises – plus récemment en utilisant les médias sociaux pour comparer une femme juge à une prostituée – et a ordonné qu’il soit renvoyé en prison.

“Je n’ai tiré sur personne pour les frapper. Personne. J’ai tiré sur leur voiture et près d’eux. Ils étaient quatre, ils ont couru, j’ai dit:” Sortez, parce que je vais vous chercher “, a déclaré Jefferson. dans la vidéo. “Je donne l’exemple, je laisse ma semence plantée : résister à l’oppression, résister à la tyrannie. Que Dieu bénisse le Brésil.”

Plus tard, la police fédérale brésilienne a déclaré dans un autre communiqué que Jefferson avait également été arrêté pour tentative de meurtre.

Bolsonaro n’a pas tardé à critiquer son allié dans une diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Il a dénoncé les déclarations de Jefferson contre les juges de la Cour suprême, y compris les menaces et les insultes qui ont conduit à son arrestation initiale et l’attaque de dimanche. Il a également cherché à prendre ses distances avec l’ancien législateur.

“Il n’y a pas une seule photo de lui et moi”, a déclaré le président brésilien. Ses adversaires ont rapidement publié plusieurs photos des deux ensemble sur les réseaux sociaux.

Bolsonaro a également déclaré avoir dépêché le ministre de la Justice Anderson Torres sur les lieux, sans fournir de détails sur ce que serait son rôle.

La base de Bolsonaro a eu des réactions mitigées, certains sur les réseaux sociaux saluant Jefferson comme un héros pour avoir tenu tête au plus haut tribunal. Des dizaines de personnes ont afflué chez lui pour montrer leur soutien alors qu’il restait enfermé à l’intérieur. Ils ont scandé, un groupe tenant une banderole sur laquelle on pouvait lire : “LIBERTÉ POUR ROBERTO JEFFERSON”.

L’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, qui fait campagne pour reprendre son ancien travail, a déclaré aux journalistes à Sao Paulo que Jefferson “n’a pas un comportement adéquat. Ce n’est pas un comportement normal”.

Plus tôt cette année, la Cour suprême a condamné le législateur Daniel Silveira pour incitation à des agressions physiques contre les juges du tribunal ainsi que d’autres autorités. Bolsonaro a rapidement gracié Silveira, qui est apparu aux côtés du président après avoir voté au premier tour des élections le 2 octobre.

Le second tour entre Bolsonaro et da Silva est prévu pour le 30 octobre

“Le Brésil est terrifié en regardant des événements qui, ce dimanche, atteignent le sommet de l’absurde”, a écrit sur Twitter Arthur Lira, président de la Chambre basse du Congrès et allié de Bolsonaro. “Nous ne tolérerons pas les revers ou les attaques contre notre démocratie.”

——–



Savarese a rapporté de Sao Paulo.