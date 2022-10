Roberto Jefferson, soutien de Bolsonaro, tire sur la police avant les élections

RIO DE JANEIRO – Un ancien membre du Congrès brésilien et partisan du président Jair Bolsonaro a tiré avec un fusil et lancé des grenades sur des policiers fédéraux qui tentaient de l’arrêter dimanche, ont annoncé les autorités, blessant deux personnes et attisant davantage la peur de la violence autour de l’élection présidentielle de dimanche. ici.

Roberto Jefferson, qui se vantait en 2020 d’une amitié personnelle avec Bolsonaro, était assigné à résidence lorsque la police a convergé vers son domicile dans l’État de Rio de Janeiro. La Cour suprême du Brésil avait ordonné sa détention après avoir enfreint les conditions de son incarcération en attaquant la juge Carmen Lucia en ligne, en la traitant de sorcière et de prostituée et en diffusant de fausses informations.

L’incident est survenu une semaine avant le deuxième et dernier tour de l’élection présidentielle brésilienne âprement disputée dimanche, opposant Bolsonaro, un populiste de droite, à l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, un populiste de gauche. Lula a maintenu une avance de plus en plus étroite dans les sondages en tête-à-tête tout au long de la campagne, mais Bolsonaro et certains de ses alliés et partisans ont laissé entendre qu’ils n’accepteraient pas une défaite électorale.