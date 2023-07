Roberto Firmino rejoint le club saoudien d’Al Ahli après le départ de Liverpool

Facebook

Roberto Firmino a rejoint le club saoudien d’Al Ahli en tant qu’agent libre après l’expiration de son contrat à Liverpool à la fin de la saison dernière, a-t-on annoncé mardi.

L’attaquant de 31 ans a conclu un contrat de trois ans avec l’équipe saoudienne et rejoint l’ancien gardien de Chelsea. Édouard Mendy au club basé à Djeddah.

L’attaquant brésilien a passé huit ans à Anfield, marquant 110 buts en 361 matchs.

Firmino a remporté sept trophées avec Liverpool dont le Ligue des champions en 2019 et le tout premier titre de Premier League du club en 2020.

Les clubs d’Arabie saoudite ont poursuivi une stratégie de recrutement agressive ces derniers mois, persuadant certains des plus grands noms du sport de signer des accords lucratifs avec des équipes du pays – Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr en janvier et Karim Benzema a quitté le Real Madrid pour Al Ittihad plus tôt cette mois.

Al Ahli a remporté le titre de la Ligue de première division saoudienne la saison dernière pour obtenir une promotion de retour au Ligue professionnelle saoudienne pour la campagne 2023-24.