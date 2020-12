Roberto Firmino a déclaré que Liverpool consacrerait le trophée à son coéquipier blessé Virgil van Dijk – s’ils remportent à nouveau le titre de Premier League cette saison.

Van Dijk se remet d’une grave blessure au genou subie lors du derby du Merseyside contre Everton en octobre, craignant de rater le reste de la saison 2020-21 malgré une opération réussie.

Firmino a déclaré: «La blessure de Virgil van Dijk était une vraie honte car il est non seulement un joueur important sur le terrain pour nous, mais aussi dans le vestiaire.

«Il nous manque bien sûr et l’équipe veut lui dédier les succès que nous remportons cette campagne.

« Je pense que nous avons montré que nous avons une excellente équipe de joueurs », a-t-il déclaré. «Donc, notre objectif reste le même.

«Il est vrai, bien sûr, que cette saison est très inhabituelle. Vous ne pouvez pas ignorer cela à cause des joueurs manquants avec Coronavirus et dans notre cas avec des blessures aussi. Je pense que cela améliorera beaucoup la compétition pour le reste de la saison et rendra encore plus difficile de remporter le titre.

«Mais notre défi est d’être à nouveau champions. Nous devons donc garder nos options ouvertes en haut de la table et être prêts pour une longue campagne. »

Cela ne veut pas dire que Liverpool ne ressent pas la douleur d’être sans van Dijk, ou qu’ils pensent que gagner le titre sans lui sera facile.