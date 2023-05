Roberto de Zerbi montre aux joueurs de Brighton la vidéo de Michael Jordan

Le manager de Brighton, Roberto de Zerbi, a sorti une vidéo inspirante de Michael Jordan avant la victoire électrique des Seagulls à Arsenal. Non seulement le résultat a effectivement éliminé Arsenal de la course au titre. Cela met Brighton en position de se qualifier pour l’action européenne la saison prochaine.

Deniz Undav, qui a marqué le deuxième but de Brighton en , a parlé aux journalistes de la préparation de Brighton pour le match. Après un 5-1 à domicile par Everton, de Zerbi a voulu montrer aux joueurs comment l’icône du basket-ball Michael Jordan s’est inspiré pour jouer.

« Il nous a montré une vidéo d’une personne célèbre, Michael Jordan », a déclaré Undav après le match. « [de Zerbi] nous a montré comment il s’est motivé ou il s’est motivé à chaque match. Il nous l’a montré après la défaite contre Everton. Je pense que c’était le bon choix de nous montrer une vidéo comme celle-ci. Nous avons montré aujourd’hui comment nous nous sommes préparés pour le match et à quel point nous sommes forts mentalement.

Ce fut une performance mentalement forte aux Emirats. Arsenal, qui n’a perdu qu’une seule fois à domicile avant ce match, a eu du mal. Brighton a dominé, dominé et tout simplement dominé le match.

Le patron de Brighton n’est pas un fan de Michael Jordan, mais avait besoin d’une vidéo

Roberto de Zerbi a ajouté qu’il n’était pas un fan de basket. L’Italien ne regarde pas le sport, mais il reconnaît la grandeur des champions. Il voulait communiquer une partie de cette mentalité à ses joueurs de Brighton.

« Je n’aime pas le basket-ball mais j’aime la mentalité du champion dans tous les sports, et si je peux apprendre quelque chose des grands, grands champions, je le ferai », a déclaré de Zerbi.

«Nous voulons devenir, pas une grande équipe, mais plus grande que maintenant. Je pense que la partie la plus importante à améliorer est la mentalité. Nous n’avons pas l’habitude de jouer autant de matchs en si peu de temps.

Si de Zerbi essaie de communiquer ses désirs de mentalité à ses joueurs de Brighton, il s’en sort exceptionnellement bien. Brighton a maintenant gagné contre Arsenal, Manchester United et Chelsea sur la route et un match nul à Anfield. La controverse a protégé une mince victoire des Spurs à Londres plus tôt cette campagne.

