Roberto De Zerbi: le patron de Brighton dit que Pep Guardiola l’a inspiré à devenir entraîneur après un match nul avec Man City qui réserve une place en Ligue Europa | Nouvelles du football

Roberto De Zerbi a déclaré que Pep Guardiola était « toujours n ° 1 » et a révélé que le patron de Manchester City l’avait inspiré à devenir entraîneur, après que Brighton ait tenu les champions à un match nul 1-1.

Guardiola a fait l’éloge de son homologue lors de la préparation du match au stade Amex, décrivant l’Italien de 43 ans, qui a guidé Brighton vers la Ligue Europa l’année prochaine, comme « l’un des managers les plus influents » du 20 dernières années.

De Zerbi a répondu après que la paire se soit affrontée sur la côte sud, où le superbe but de Julio Enciso a annulé le premier match de Phil Foden dans un match frénétique, et a déclaré qu’il considérait toujours l’ancien Barcelone et le Bayern Munich comme les meilleurs du monde.

« Je suis devenu entraîneur grâce à lui », a-t-il déclaré à Sports du ciel. « Je ne sais pas si c’est une bonne chose ou non, mais je suis devenu entraîneur pour lui parce que j’aimais son Barcelone et je l’ai beaucoup étudié.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match entre Brighton et Manchester City



« Je n’aime copier personne, mais j’ai pris [things from him] quand j’ai commencé à être entraîneur, et avant aussi, quand j’ai fini comme joueur. Pep est toujours n°1. »

Le tirage au sort a permis à Brighton de terminer à la sixième place, ce qui en fait la meilleure saison de l’histoire du club, et De Zerbi était fier du « courage » dont ses joueurs ont fait preuve en affrontant Guardiola.

« C’était très dur », a-t-il déclaré. « Nous savions que jouer contre Man City est toujours difficile. Nous avons très bien joué, nous méritions de faire valoir notre point de vue – et nous méritons de jouer en Ligue Europa.

« Quand la situation était difficile, nous n’avons pas perdu notre style. Presser Man City d’homme à homme de chaque côté du terrain, je pense que c’est du courage. »

De Zerbi, qui a également salué le superbe égaliseur d’Enciso comme « incroyable », a admis qu’il ne pensait pas qu’une arrivée en Ligue Europa était possible lorsqu’il a pris le poste après le départ de Graham Potter en septembre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleurs angles du merveilleux but de Julio Enciso pour Brighton contre Manchester City lors de leur match nul 1-1



« Non, mais je n’ai pas pensé à la table, » dit-il. « Je voulais travailler et analyser l’équipe, les joueurs, comprendre un nouveau pays, un nouveau championnat. Et puis, en février, j’ai commencé à réfléchir à l’objectif.

« J’ai de la chance car j’ai trouvé un groupe de joueurs fantastique. Je suis un bon entraîneur mais sans les joueurs… Quand je dois analyser quelque chose dans le football, je commence toujours par les joueurs. »

Pep : On a bu tout l’alcool de Manchester

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, affirme que son équipe a prouvé pourquoi ils sont champions de Premier League lors du match nul 1-1 à Brighton



Guardiola, quant à lui, a de nouveau parlé de Brighton de De Zerbi après le match et a également déclaré sa fierté de la performance de son équipe si peu de temps après avoir célébré son triomphe en titre de Premier League.

« Jeu exceptionnel », a-t-il déclaré Sports du ciel. « Félicitations à Brighton pour sa qualification méritée en Ligue Europa.

« Le match que nous avons joué, 40 heures après que je pense avoir bu tout l’alcool à Manchester, a montré la raison pour laquelle nous sommes le champion. Je n’ai vu aucune baisse d’intensité dans notre idée. Ils ont eu des chances, nous avons eu des chances.

« Cette équipe détruit les autres adversaires, leur façon de jouer, et ils l’ont fait à certains moments ce soir, en particulier les 10 ou 15 dernières minutes de la première mi-temps, quand nous avons eu du mal. Mais en seconde mi-temps, nous nous sommes ajustés et nous avons très bien fait.

« C’est normal qu’on puisse perdre des points ou un peu d’intensité en étant champion, mais je ne l’ai pas vu. Maintenant, pendant la semaine, on doit se reposer et récupérer mentalement. »

Rosenior : De Zerbi un génie absolu

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Liam Rosenior a chanté les louanges de Roberto De Zerbi et l’a comparé à Pep Guardiola et au légendaire entraîneur italien Arrigo Sacchi



L’ancien défenseur de Brighton et actuel manager de Hull City, Liam Rosenior, faisait partie de l’équipe de punditry de Sky Sports et a été impressionné par ce qu’il a vu des deux côtés, décrivant De Zerbi comme un « génie absolu » pour la façon dont il a transformé Brighton.

« Regarder le match en tant que jeune entraîneur, la bravoure des deux entraîneurs, le pressing qu’ils ont donné au jeu, le fait qu’ils étaient prêts à affronter le meilleur attaquant de la planète, c’est ça la bravoure », a-t-il déclaré.

« Cela en dit long sur la façon dont De Zerbi entraîne cette équipe. Je pense que c’est un génie absolu.

« Je sais que Pep l’a dit hier, et je vais le dire maintenant, il y a certains entraîneurs qui viennent – [Arrigo] Sacchi avec Milan, Pep est arrivé et a changé la donne…

« Ce que De Zerbi fait avec cette équipe de Brighton est quelque chose de différent, quelque chose de nouveau en provoquant la presse dans la façon dont ils construisent, ils ont encore marqué du gardien de but ce soir. »