Roberto De Zerbi : le chef de Brighton, Paul Barber, sur l’avenir du manager et le succès du club

Source des images, Getty Images Légende, L’ancien manager de Sassuolo et du Shakhtar Donetsk, Roberto de Zerbi, a rejoint Brighton en septembre 2022 pour un contrat de quatre ans, succédant à Graham Potter.

« Si cette machine à café ne fonctionnait pas correctement, je ne serais vraiment pas surpris de la voir sur la pelouse. »

Le directeur général de Brighton, Paul Barber, parle de son manager charismatique, perfectionniste et convoité, Roberto de Zerbi.

Les évaluations extérieures de l’Italien peuvent différer de l’expérience de ceux qui travaillent le plus étroitement avec lui.

Ce qui est clair, c’est que De Zerbi a des exigences et des objectifs élevés. Il ne réagit pas bien à l’échec.

« Nous avons appris que ce qu’il dit à l’extérieur est un peu incompris. Il parle avec le cœur sur la manche.

On a le fort sentiment que Brighton s’ennuie du débat sur l’avenir de De Zerbi et préférerait se concentrer sur autre chose.

C’est compréhensible. Mais dans une longue interview de BBC Sport avec Barber, l’un des dirigeants les plus avant-gardistes de la Premier League, De Zerbi doit figurer en bonne place, compte tenu des spéculations sur l’avenir de l’Italien et de ses liens avec certains des principaux postes de direction vacants en Europe.

Source des images, Getty Images Légende, Paul Barber, directeur général de Brighton, et Tony Bloom, propriétaire

« Nous ne pouvons pas contrôler les clubs qui recrutent De Zerbi »

Brighton entre dans la dernière semaine de ce qui a été à la fois une campagne historique et difficile avec une chance réaliste de terminer neuvième, ce qui serait son deuxième meilleur classement et son deuxième plus haut total de points de haut vol. De Zerbi était également responsable du meilleur la saison dernière.

Pourtant, pendant la seconde moitié de la campagne, De Zerbi s’est comporté comme s’il en avait assez du « modèle Brighton » et qu’il n’aimait pas les restrictions qu’il impose.

Barber ne donne pas de clarté sur l’avenir de De Zerbi. Mais il confirme que les conversations ont toujours été honnêtes et ouvertes.

« En privé, Roberto est calme, raisonnable et sensé », explique Barber. « Il comprend quelles sont nos limites. En coulisses, le mannequin lui est très connu.

« Il lui reste encore deux ans. Je crois comprendre qu’il est heureux. Il aime le club. Il aime beaucoup ce groupe de joueurs. Il sait qu’il a un bon propriétaire. Il sait qu’il dispose de bonnes installations. Il sait que c’est un club qui a un modèle particulier et on ne le cassera pour personne. Ce sont cohérents. Il sait aussi qu’il peut me voir ou voir Tony (propriétaire Tony Bloom) à tout moment. Il n’y a pas de surprises.

« Ce que nous ne pouvons pas contrôler, c’est qu’un club n’importe où dans le monde vienne et fasse une approche pour lui. Mais nous le savions avec Graham Potter et Chris Hughton, qui ont fait un excellent travail pour nous. Nous sommes très conscients de ce qui nous arrive, mais nous avons un plan pour toutes ces éventualités.

Le modèle de Brighton et une longue liste de blessures

À une époque de dépenses excessives, Brighton est considérée comme la référence en matière de gestion correcte d’un club.

Ils doivent à Bloom 373 millions de livres sterling et ont payé à leur propriétaire 36 millions de livres sterling sur un bénéfice record de 122,8 millions de livres sterling annoncé le mois dernier. Mais Barber souligne qu’une grande partie de cette dette était due à la construction du stade Amex.

La capacité du stade peut être augmentée au-delà de ses 31 876 places actuelles, mais « par centaines et non par milliers », explique Barber. Une nouvelle zone de supporters vise à maintenir les spectateurs plus longtemps à proximité du stade, augmentant ainsi les dépenses et réduisant également la pression exercée sur les services ferroviaires qui transportent les supporters vers et depuis l’extérieur de la ville.

Mais, à des fins de financement, Brighton reste fidèle à son modèle, sur lequel Barber s’est engagé avec un nouveau contrat jusqu’en 2030.

La philosophie est théoriquement simple : parcourir le monde à la recherche de talents, qui sont recrutés, perfectionnés et vendus pour un énorme profit. Pensez à Moises Caicedo, signé en tant que joueur équatorien de 18 ans pour 4,5 millions de livres sterling, prêté au club belge de Beerschot, puis vendu à Chelsea pour 115 millions de livres sterling deux ans après son arrivée.

Cependant, Southampton et Leicester ont été félicités dans le passé pour leur modèle de recrutement. Tous deux ont passé cette saison en Championnat quand ça a mal tourné.

Quelque chose d’aussi imprévisible qu’une liste de blessures paralysantes – Brighton a perdu Solly March, Joao Pedro, Kaoru Mitoma et Billy Gimour pendant de longues périodes – peut également envoyer une saison en chute libre.

« En perdant Caicedo et (Alex) Mac Allister, nous savions qu’il serait très difficile de les remplacer à l’identique du jour au lendemain », explique Barber. « Ce que nous ne pouvions pas prévoir, c’était le nombre de blessures subies par des joueurs critiques à des périodes critiques de la saison.

« Ce que Roberto a fait pour nous maintenir dans le top 10 et les 16 derniers des deux plus grandes compétitions à élimination directe a été remarquable. Je ne pense pas qu’il reçoive autant d’éloges qu’il mérite pour cette seule réussite.

« Chelsea a emmené beaucoup de nos bons éléments »

Pendant un certain temps cette saison, lorsque Brighton a gagné deux fois et perdu sept en 12 matchs sur une période de deux mois jusqu’à fin avril, il semblait que des fissures apparaissaient dans une structure qui a non seulement perdu des joueurs clés, mais aussi le manager Potter et des joueurs clés. personnel de recrutement Paul Winstanley et Sam Jewell à Chelsea.

« Nous avons perdu de bonnes personnes, et Chelsea en a embauché beaucoup », déclare Barber.

« Mais ils prennent le tuyau et non l’approvisionnement en eau. L’approvisionnement en eau, c’est Tony et les données incroyables que nous utilisons.

« Nous travaillons très dur sur la planification de la relève. C’est l’une des choses qui m’obsèdent. J’essaie chaque jour de réfléchir à ce qui se passerait si nous perdions l’un de nos 20 à 25 meilleurs joueurs, sur et en dehors du terrain. Pas les joueurs – le staff. Qui serait le remplaçant évident et où sont-ils ? Sont-ils prêts à intensifier leurs efforts ?

« Le recrutement de joueurs n’est pas une science parfaite. Nous avons une « double voie » : investir beaucoup d’argent dans notre académie pour trouver des joueurs à notre porte et trouver des talents dans des régions du monde que d’autres ne recherchent même pas, et encore moins dans lesquelles recruter. C’est cette partie-là qui nous donne confiance.

La nouvelle « génération Amex » de fans

L’histoire de Brighton est connue de la plupart des amateurs de football. Mais leur histoire de jeu à Gillingham et de quasi-abandon de la ligue est perdue pour ce qui est considéré comme « la génération Amex », des fans plus jeunes qui ont commencé à suivre le club au moment où ils ont emménagé dans leur nouveau stade et ne connaissent que de bons moments.

Barber explique : « Quand je suis arrivé à Brighton en 2012, je conduisais le long du front de mer et je voyais les maillots d’Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester United et Liverpool. Maintenant, lorsque vous conduisez sur le même tronçon, presque sans exception, vous voyez des enfants en chemise Brighton. »

Pour eux, cette saison, malgré une campagne européenne que la plupart des fans n’auraient jamais cru possible, pourrait être considérée comme moyenne. Historiquement, c’est tout le contraire.

«Je peux comprendre pourquoi certaines personnes diraient que la saison a été bonne mais pas excellente», déclare Barber. « Mais cela ne fait que 11 saisons sur 123 que le club est dans l’élite, sans parler du top 10. C’est une période incroyable pour le club et une période incroyable pour les fans. »

Barber sur le « concept complexe » de l’accord EFL

Ce qui nous amène à une pomme de discorde majeure pour certains.

Comment Brighton, avec son expérience historique dans l’EFL, peut-il résister au « New Deal » pour les clubs de l’EFL, le projet d’aide financière que la Premier League a suspendu ?

« Nous comprenons pourquoi l’EFL est concernée », déclare Barber. « Nous comprenons pourquoi le gouvernement est inquiet. Mais nous voulons être sûrs que ce que nous faisons est équitable pour tout le monde.

« Il y a des clubs dans les ligues en dessous de nous qui ont des propriétaires plus riches que les nôtres. L’idée de travailler très dur et d’investir dans le cas de Brighton, sur 26 ou 27 ans, pour passer du sous-sol de la Ligue de football à l’une des six premières positions de la Premier League afin de nous créer un succès relatif… devoir soudainement remettre le produit de ce succès à quelqu’un sans savoir comment il utilisera l’argent supplémentaire, potentiellement pour les joueurs dans le but de nous remplacer, est un concept complexe.

« Nous devons bien comprendre les conséquences.

« Cela ne veut pas dire que, dans notre cas, nous avons oublié d’où nous venons, car ce n’est certainement pas le cas, et cela ne veut pas dire que nous ne considérons pas la pyramide comme sacro-sainte, car c’est le cas.