Roberto Clemente reste une légende latino 50 ans après sa mort

Lorsque les Portoricains chantent le nom de Roberto Clemente en chanson, ils veulent que le monde comprenne leur fierté, leur unité et leur culture. Clemente, pour eux, est le summum de ce que signifie être un vrai Portoricain. Son nom est dans leurs chansons et les enfants lisent son histoire à l’école. Sa photo est accrochée dans les maisons de nombreux joueurs de baseball latinos.

“Lorsque nous sommes mis au défi et qu’ils essaient de comprendre qui nous sommes, la réponse est que nous portons tous le numéro 21”, a déclaré Luis Clemente, le deuxième fils de Roberto. « Nous sommes Roberto Clemente, vous savez donc qui nous sommes. C’est le visage de ce qui fait un Portoricain.

Cinquante ans après sa mort, Roberto Clemente, l’habile voltigeur des Pirates de Pittsburgh, reste l’une des figures les plus vénérées de Porto Rico et d’Amérique latine. Son éclat gracieux et son bras puissant étaient inégalés à son époque, mais ses efforts humanitaires sont peut-être son plus grand héritage. Un demi-siècle après avoir joué, de nombreux joueurs de baseball latinos d’aujourd’hui lui attribuent le mérite d’avoir ouvert la voie.

“Le nom de Roberto Clemente est quelque chose qui nous remplit de passion et d’admiration”, a déclaré le lanceur des Marlins de Miami Sandy Alcantara, né en République dominicaine. “Puisqu’il était l’un des joueurs latins qui a tant fait pour nous ici en Amérique, pas seulement ici mais dans toute l’Amérique latine, je pense qu’il est une légende vivante.”

Clemente est mort à 38 ans le 31 décembre 1972, lorsque son avion s’est écrasé au large de Porto Rico alors qu’il livrait des secours aux victimes du tremblement de terre au Nicaragua.

Il est mort en tant que futur membre du Temple de la renommée du baseball, avec exactement 3 000 coups sûrs, quatre titres au bâton de la Ligue nationale, 12 gants d’or, un prix MVP, deux championnats de la Série mondiale et 15 apparitions All-Star.

Il était passionné par ses racines portoricaines et il a parlé haut et fort du racisme qu’il a vécu en tant que Black Latino au cours d’une carrière parallèle au mouvement des droits civiques.

“C’était une expression de l’angoisse de Clemente du nombre de personnes qui l’ont vu”, a déclaré l’historien du baseball Adrian Burgos Jr., qui se concentre sur l’expérience des Latinos au baseball. “En dehors de ce joueur de baseball superstar, ils ont vu un homme noir, un Latino noir, quand il a commencé à parler.”

Clemente est entré dans les majors après que Jackie Robinson ait franchi la barrière des couleurs du sport, et il n’était pas préparé à ce qu’il a dû affronter lorsqu’il a quitté Porto Rico.

Selon les données démographiques compilées par la Society for American Baseball Research, les joueurs blancs représentaient 90,7% des joueurs de la MLB lorsque Pittsburgh a sélectionné Clemente des Dodgers de Brooklyn lors du repêchage de la règle 5 de 1954. Les joueurs afro-américains représentaient 5,6 %, tandis que les joueurs latinos représentaient 3,7 %.

Lorsque Clemente s’est présenté à l’entraînement printanier des Pirates en Floride, les joueurs noirs n’étaient pas autorisés à manger dans les mêmes restaurants que leurs coéquipiers blancs après les matchs et devaient souvent attendre que la nourriture leur soit ramenée dans le bus.

Clemente a refusé d’être traité comme un citoyen de seconde classe et il a exigé le même état d’esprit de la part de ses coéquipiers noirs.

“Il dirait même au reste de ses coéquipiers, ‘Ceux d’entre vous qui mangent de la nourriture de cet endroit, nous allons y aller'”, a déclaré Luis Clemente. « Et ils disaient : ‘Roberto, nous mourons de faim. Nous devons manger quelque chose. Il disait : ‘Je m’en fous. … Si je ne suis pas assez bon pour qu’on me serve de la nourriture dans ce restaurant, alors cette nourriture n’est pas assez bonne pour nous nourrir.

Clemente a compris l’impact de sa voix, qu’il utilisait pour dénoncer le racisme, souvent dans sa langue maternelle espagnole. Ses déclarations ont été traduites dans un anglais approximatif. Sa fierté et son comportement étaient souvent mal compris.

“Il y a toutes sortes de dissonances culturelles en termes de sens de qui il est et la vision plus traditionnelle des joueurs de balle pour ces blancs taciturnes et crachant du tabac”, a déclaré Rob Ruck, auteur de “Raceball: comment les ligues majeures ont colonisé les Noirs”. et jeu latin.

Clemente a parlé de problèmes politiques et sociaux avec Martin Luther King Jr. Il était passionné par la création d’un accès égal pour les Latinos et retournait souvent à Porto Rico pour organiser des cliniques de baseball gratuites pour les enfants défavorisés.

Le prix Roberto Clemente est décerné chaque année à un acteur pour son travail caritatif dans la communauté. Le joueur de troisième but des Dodgers, Justin Turner, a été le vainqueur de cette année.

Le dévouement de Clemente à l’humanitarisme se vit aujourd’hui à travers sa famille et la Fondation Roberto Clemente, qui a fourni de la nourriture et de l’aide aux familles de Porto Rico lorsque l’ouragan Fiona a dévasté l’île plus tôt cette année.

“C’est le véritable héritage de Clemente”, a déclaré Luis Clemente, “c’est la façon dont vous aidez les autres et comment vous faites comprendre aux autres à quel point ils sont importants dans la société.”

La même chose peut être dite pour les joueurs latinos d’aujourd’hui, a-t-il ajouté, car il pense que leur dévouement envers leur pays d’origine a commencé, en partie, avec son père.

“Papa a donné l’exemple d’être reconnaissant pour ce que Dieu fournit”, a déclaré Luis Clemente, “pour l’opportunité de devenir un joueur de la Ligue majeure de baseball. … Ces joueurs pour la plupart, ils ont eu du mal. Ils comprennent ce qu’est vivre dans le besoin et ils savent comment partager leur bénédiction.

La MLB et le paysage culturel d’aujourd’hui sont assez différents de l’époque où Clemente jouait, mais les problèmes de diversité existent toujours.

Le jour de l’ouverture en 2022, 38% des joueurs sur des listes actives de 30 hommes étaient des personnes de couleur, selon l’Institut pour la diversité et l’éthique dans le sport. Le pourcentage de joueurs afro-américains (7,2 %) est le plus bas depuis plus de 30 ans, tandis que le nombre de joueurs hispaniques et latinos (28,5 %) continue d’augmenter.

Le 15 septembre, lorsque la ligue a célébré sa journée annuelle Roberto Clemente, les Rays de Tampa Bay sont entrés dans l’histoire de la MLB en titularisant neuf joueurs latino-américains contre les Blue Jays de Toronto.

Des stars latinos comme Ronald Acuña Jr. et Fernando Tatis Jr. ont contribué à inaugurer une ère plus vivante pour la MLB, une ère dans laquelle les joueurs latinos bruyants sont plus à l’aise que jamais pour montrer l’énergie et le flair plus typiques de leur pays d’origine qu’aux États-Unis.

Pourtant, les joueurs latinos sont toujours confrontés à des critiques de longue date selon lesquelles toute excentricité qu’ils apportent est de trop.

“La tension continue que rencontrent les joueurs latinos est cette notion qui est enracinée dans un passé imaginaire”, a déclaré Burgos, “et c’est” Jouez le jeu de la bonne manière “. Une grande partie de cela vient de la culture de la Major League Baseball à son époque de ségrégation, où seuls les joueurs américains blancs étaient dans la ligue.

En raison de son impact, beaucoup de gens pensent que le numéro 21 de Clemente devrait être retiré dans toute la ligue. Seul le n ° 42 de Robinson est à la retraite dans toutes les équipes de la MLB.

“Pour moi, Clemente était une figure de la résistance politique”, a déclaré Ruck. “Il était aussi pour moi une figure qui a capturé ce que le sport peut être dans son meilleur scénario, qui est une arène démocratique accessible à tous.”

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb et https://twitter.com/AP_Sports

Alanis Thames, Associated Press