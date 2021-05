Roberto Alomar interdit par la MLB pour inconduite sexuelle après qu’une femme a déposé une plainte contre la star des Blue Jays

HALL of Famer Roberto Alomar a été limogé par les Blue Jays et banni de la MLB vendredi après avoir été accusé d’inconduite sexuelle contre une femme avec laquelle il travaillait.

Le joueur de deuxième but vedette a été licencié de son poste de consultant auprès du commissaire Rob Manfred, qu’il était depuis mars 2017, et de conseiller spécial de Toronto.

Le Hall of Famer Roberto Alomar a été accusé d’inconduite sexuelle

La plainte a été déposée auprès de l’équipe de Toronto il y a plusieurs mois au sujet d’un incident qui aurait eu lieu plusieurs années auparavant.

La femme prépare un procès contre Alomar, les Blue Jays et la ligue.

«À la demande de mon bureau, une enquête indépendante a été menée par un cabinet juridique externe pour examiner une allégation d’inconduite sexuelle signalée par un employé de l’industrie du baseball plus tôt cette année impliquant M. Alomar en 2014», a déclaré Manfred dans un communiqué.

« Après avoir examiné toutes les preuves disponibles de l’enquête maintenant terminée, j’ai conclu que M. Alomar a violé les politiques de la MLB, et que la résiliation de son contrat de consultant et le placement sur la liste des non-éligibles de la MLB sont justifiés. »

Les Blue Jays ont également publié leur propre déclaration concernant la résiliation d’Alomar.

« Les Blue Jays se sont engagés à promouvoir le respect et l’équité dans le baseball et prennent d’autres mesures en retirant Alomar du niveau d’excellence et en retirant sa bannière au Rogers Centre. »

Le natif de Porto Rico a passé deux ans avec les Mets en 2002 et 2003.

Il a ensuite été nommé au niveau d’excellence des Blue Jays en 2008 après avoir passé 17 ans avec l’équipe, et intronisé au Temple de la renommée trois ans plus tard.

Manfred a fait appel à Alomar pour développer le baseball à Porto Rico.