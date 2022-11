Roberta Flack a reçu un diagnostic de SLA : “Impossible de chanter et pas facile de parler”

Roberta Flack, la chanteuse de “Killing Me Softly With His Song”, 85 ans, a reçu un diagnostic de SLA, communément appelée maladie de Lou Gehrig.

Le diagnostic de SLA a “rendu impossible de chanter et pas facile de parler”, a déclaré la manager de Flack, Suzanne Koga, dans un communiqué, selon l’Associated Press. “Mais il faudra bien plus que la SLA pour faire taire cette icône.”

Le diagnostic de santé de Flack intervient alors qu’un long métrage documentaire, “Roberta”, devrait sortir jeudi au festival du film DOC NYC. Le documentaire, réalisé par Antonino D’Ambrosio, sera en compétition au festival et sera diffusé à la télévision le 24 janvier dans le cadre de la série “American Masters” de PBS.

Selon le point de vente, Flack “prévoit de rester active dans ses activités musicales et créatives” par le biais de sa fondation éponyme.

En janvier, Flack prévoit de publier un livre pour enfants, “The Green Piano: How Little Me Found Music”, qui est co-écrit par Tonya Bolden. Le livre se concentre sur la vie de Flack, soulignant comment elle a été élevée par des pianistes et a reçu une bourse d’études complète à l’Université Howard à seulement 15 ans.

“J’ai longtemps rêvé de raconter mon histoire aux enfants à propos de ce premier piano vert que mon père m’a acheté de la casse dans l’espoir qu’ils seraient inspirés pour réaliser leurs rêves”, a déclaré Flack dans le communiqué. “Je veux qu’ils sachent que les rêves peuvent devenir réalité avec de la persévérance, les encouragements de la famille et des amis, et surtout la confiance en soi.”

Flack a fait face à des problèmes de santé dans le passé. En 2016, elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral. Deux ans plus tard, elle a parlé à l’Associated Press de son retour à la scène. À l’époque, elle avait un événement à venir et on lui a demandé si elle chanterait l’un de ses “anciens tubes”.

Flack a répondu: “Il n’y a pas de vieux succès”, préférant le terme “classique” à la place.

“Je pourrais chanter n’importe quel nombre de chansons que j’ai enregistrées au fil des ans, facilement, je pourrais les chanter, mais je vais choisir les chansons qui me touchent”, a déclaré Flack. “Maintenant, c’est difficile à faire. Être ému, être constamment ému par vos propres chansons.”

Flack a remporté 14 nominations aux Grammy Awards et remporté quatre victoires au cours de sa carrière de plusieurs décennies. Certaines de ses autres chansons les plus populaires incluent “The First Time Ever I Saw Your Face”, “The Closer I Get to You” et “Where is the Love”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.