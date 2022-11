Roberta Flack a la SLA, ne peut plus chanter

MARDI 15 novembre 2022 (HealthDay News) – La chanteuse Roberta Flack est atteinte de la maladie incurable SLA et ne peut pas chanter, mais elle prévoit de rester active sur d’autres projets, a déclaré lundi son manager.

Flack, 85 ans, est un lauréat d’un Grammy surtout connu pour ses succès tels que “Killing Me Softly With His Song” et “The First Time Ever I Saw Your Face”.

Née en Caroline du Nord et élevée en Virginie, Flack est devenue une star lorsque Clint Eastwood a utilisé l’une de ses chansons dans son film de 1971 “Play Misty for Me”, le Presse associée signalé.

Sa SLA, également appelée maladie de Lou Gehrig, “a rendu impossible de chanter et pas facile de parler”, a déclaré la gérante Suzanne Koga dans un communiqué. PA. “Mais il faudra bien plus que la SLA pour faire taire cette icône.”

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurologique rare qui endommage les cellules cérébrales qui contrôlent les mouvements musculaires volontaires tels que la mastication, la parole et la marche. Il n’existe aucun traitement efficace pour arrêter ou inverser la progression de la maladie.