Roberta Flack a la SLA et ne peut plus chanter, dit son publiciste

Roberta Flack, la chanteuse très décorée dont les succès comme “Killing Me Softly With His Song” en ont fait l’une des voix les plus reconnaissables des années 1970, a reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique et ne peut plus chanter, selon un communiqué publié par elle. publiciste le lundi.

La maladie, connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, a été diagnostiquée en août et a rendu difficile la parole de Mme Flack, a déclaré la publiciste Elaine Schock dans un e-mail au New York Times.

Mme Flack, 85 ans, a remporté les Grammy Awards du disque de l’année et de la meilleure performance vocale pop en 1973 et 1974 alors qu’elle accumulait des singles n ° 1, dont “The First Time Ever I Saw Your Face” (1972), “Killing Me Doucement avec sa chanson » (’73) et « Feel Like Makin’ Love » (’74). Au cours de sa carrière, elle a remporté 14 nominations aux Grammy Awards.

Mme Flack, qui vit à New York, a fait une apparition à l’Apollo Theatre aussi récemment qu’en 2018. Au théâtre, elle s’est effondrée et a eu un accident vasculaire cérébral, a déclaré Mme Schock.