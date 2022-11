Roberta Flack a la SLA, dit un représentant

NEW YORK –

Un représentant de Roberta Flack a annoncé lundi que la musicienne lauréate d’un Grammy est atteinte de la SLA, communément appelée maladie de Lou Gehrig, et ne peut plus chanter.

La maladie progressive “a rendu impossible de chanter et pas facile de parler”, a déclaré la manager de Flack, Suzanne Koga, dans un communiqué. “Mais il faudra bien plus que la SLA pour faire taire cette icône.”

L’annonce du diagnostic de sclérose latérale amyotrophique intervient juste avant la première de “Roberta”, un long métrage documentaire qui fait ses débuts jeudi au festival du film DOCNYC.

Flack est connue pour des tubes comme “Killing Me Softly With His Song” et “The First Time I Ever Saw Your Face”, ce dernier l’ayant catapultée dans la célébrité après que Clint Eastwood l’ait utilisée comme bande originale d’une scène d’amour dans son film de 1971. « Joue Misty pour moi.

Le communiqué indique que la chanteuse et pianiste lauréate d’un Grammy, aujourd’hui âgée de 85 ans, “prévoit de rester active dans ses activités musicales et créatives” par le biais de sa fondation éponyme et d’autres avenues.

Le documentaire réalisé par Antonino D’Ambrosio sera en compétition au festival et disponible sur le site Web de DOCNYC pendant une semaine, avant d’être diffusé à la télévision le 24 janvier dans le cadre de la série “American Masters” de PBS.

Flack prévoit également de publier un livre pour enfants co-écrit avec Tonya Bolden, “The Green Piano: How Little Me Found Music”, ce mois-là. Flack, née en Caroline du Nord et élevée en Virginie, est la fille de pianistes et elle-même formée de manière classique – son talent lui a valu un trajet complet à l’Université Howard à seulement 15 ans.

“J’ai longtemps rêvé de raconter mon histoire aux enfants à propos de ce premier piano vert que mon père m’a acheté de la casse dans l’espoir qu’ils seraient inspirés pour réaliser leurs rêves”, a déclaré Flack dans le communiqué. “Je veux qu’ils sachent que les rêves peuvent devenir réalité avec de la persévérance, les encouragements de la famille et des amis, et surtout la confiance en soi.”

Les débuts télévisés du documentaire et la publication du livre débutent en 2023, qui verra également la commémoration du 50e anniversaire de son quatrième album, “Killing Me Softly”, avec une réédition. Son label des trois premières décennies de sa carrière, Atlantic Records, fête également ses 75 ans.

Flack a eu un accident vasculaire cérébral en 2016 et a parlé à l’Associated Press un peu plus de deux ans plus tard de son retour à la scène. Lorsqu’on lui a demandé si elle chanterait l’un de ses anciens tubes lors d’un événement à venir, elle a rapidement répliqué: “Il n’y a pas de vieux tube”, préférant le terme “classique” à la place.

“Je pourrais chanter n’importe quel nombre de chansons que j’ai enregistrées au fil des ans, facilement, je pourrais les chanter, mais je vais choisir les chansons qui me touchent”, a déclaré Flack. “Maintenant, c’est difficile à faire. Être ému, être constamment ému par vos propres chansons.”