Roberta Correa, star des médias sociaux, mère de deux enfants, décède après avoir subi une opération d’élimination de la graisse dans une clinique « non autorisée »

Une star des médias sociaux et mère de deux enfants est décédée tragiquement après avoir subi une crise dans une clinique cosmétique douteuse.

Roberta Correa, 44 ans, avait réservé un traitement d’élimination des graisses à Cosmópolis, au Brésil, mais a commencé à se sentir mal peu de temps après avoir reçu une anesthésie.

La procédure endolaser visait à éliminer la graisse localisée et à réduire l’affaissement à l’aide du laser. énergie pour chauffer et éliminer les cellules graisseuses.

Normalement, la procédure est peu invasive et nécessite un temps de récupération rapide, mais Roberta a eu une crise peu de temps après le début du traitement.

La star des médias sociaux a été transportée d’urgence de la clinique à l’hôpital avant que l’intervention ne puisse être terminée et n’a pas pu être sauvée.

Aujourd’hui, les autorités ont déclaré que la clinique anonyme visitée par Roberta n’était pas autorisée à effectuer la procédure en question.

Les autorités sanitaires locales ont fermé l’établissement après sa mort le 13 octobre, en attendant les résultats de l’autopsie.

La cousine de Roberta, Paola Eliza Lück de Paula, a affirmé que la procédure s’était déroulée malgré les plaintes de Roberta concernant l’inconfort.

Paola a déclaré aux médias locaux : « Elle a commencé à ressentir des frissons, et d’après ce que nous savons, ils ont dit que c’était normal.

« La procédure a commencé et peu de temps après, vraisemblablement souffrante ou convulsée, elle leur a demandé d’arrêter. »

Roberta laisse derrière elle deux fils, Lucas et Vinícius, et son mari Anastácio.

Avant sa mort, Robert a travaillé comme photographe événementiel, directeur de la communication du club de football local Cosmopolitano FC et producteur pour la chaîne musicale YouTube Presuntinho TV.

Elle était également très présente sur les réseaux sociaux et partageait souvent un aperçu de sa vie de photographe.

Roberta a été enterrée le 16 octobre et la police enquête actuellement sur sa mort, qui pourrait être une affaire d’homicide involontaire.

Son cousin en deuil a ajouté : « Il n’y a aucun moyen d’expliquer ce que nous ressentons.

« C’est très triste de savoir qu’une vie a été perdue à cause d’une situation aussi insignifiante et stupide. Malheureusement, nous avons perdu une vie. Une personne fantastique avec de nombreux projets et rêves.

« Nous voulons découvrir ce qui s’est passé pour ne pas laisser passer la mort de Roberta sans que rien ne se passe. »

Ses collègues de travail du Cosmopolitan Football Club se souviennent de la star des médias sociaux comme étant « altruiste et généreuse ».

Ils ont déclaré: « Sa personnalité joyeuse a construit de véritables amitiés et a rendu la vie avec elle merveilleuse. Avec une conduite exemplaire, elle nous a tous inspirés.

« A sa famille, nous ne pouvons qu’exprimer nos sincères hommages, en lui offrant notre soutien et notre solidarité.

« Ce qui nous appartient désormais, c’est d’honorer sa mémoire, en rendant de mieux en mieux ce club que Roberta aimait tant. Qu’elle continue de veiller sur nous d’en haut. »

Une autre Brésilienne est décédée d’un arrêt cardiaque après qu’une opération de liposuccion ait enlevé « cinq kilos » de graisse.

Dayana Loy de Oliveira Freire, du Brésil, a payé 8 200 £ pour la procédure d’élimination des graisses avec l’argent qu’elle a économisé.

Mais lors de l’opération du 13 septembre, son rythme cardiaque a ralenti à mesure que ses incisions de liposuccion étaient refermées, ce qui a abouti à un arrêt cardiaque.

