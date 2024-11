Robert Zemeckis dit que « Roger Rabbit 2 » ne peut pas être réalisé à cause de Jessica Rabbit

Les amateurs de Qui a piégé Roger Rabbit sachez que Jessica Rabbit n’est pas mauvaise – elle est « juste dessinée de cette façon ». Mais selon le réalisateur Robert Zemeckis, le film à succès n’aura jamais de suite car son film d’animation femme fatale est tout simplement trop risqué.

Sur un épisode récent du Heureux Triste Confus podcastZemeckis a déploré : « Il y a un bon scénario [for a sequel] chez Disney, mais voici le problème : le Disney actuel ne ferait jamais Roger Lapin aujourd’hui. Ils ne peuvent pas faire un film avec Jessica dedans. » Il a ajouté que le scénario de la suite, qui a été écrit par l’original Roger Lapin des écrivains Peter S. Seamen et Jeffrey Price, « ne verra jamais le jour, aussi bon soit-il ».

S’il semble invraisemblable que Disney puisse proposer une suite évidente à un succès au box-office, Zemeckis a proposé ceci : « Je veux dire, regardez ce qu’ils ont fait à Jessica au parc à thème. Ils l’ont ligotée dans un trench-coat, Vous savez. »

Bob Hoskins et Jessica Rabbit dans « Qui veut la peau de Roger Rabbit ».

Divertissement hebdomadaire a contacté Disney pour commenter les remarques de Zemeckis.

Si quelqu’un connaissait les chances d’un autre Roger Lapin film obtenant le feu vert, il semblerait que ce soit Zemeckis, qui a réussi à obtenir que l’original qui plie le genre et qui explose de forme soit classé PG en 1988, malgré ses nombreuses quantités de contenu qui font sourciller.

Qui a piégé Roger Rabbit est basé sur le roman de 1981 Qui a censuré Roger Rabbitet raconte l’histoire à travers l’action réelle et l’animation d’Eddie Valiant (Bob Hoskins), un détective privé en colère contre les toons (êtres animés) qui doit néanmoins travailler pour que le titulaire Roger Rabbit (exprimé par Charles Fleischer) soit disculpé pour un meurtre. il ne s’est pas engagé. L’un des personnages les plus remarquables du film est la séduisante Jessica Rabbit, une chanteuse lounge habillée de manière provocante, à la Veronica Lake, exprimée par Kathleen Turner.

Selon Zemeckis, ce n’est pas nécessairement le meurtre, l’enlèvement, le voyeurisme, la consommation de drogue ou les flics et politiciens véreux auxquels la Maison de la Souris d’aujourd’hui s’opposerait, mais la sensibilité vestimentaire scandaleuse de Jessica.

Kathleen Turner et Roger Zemeckis à la première de « Who Framed Roger Rabbit » à New York.

Zemeckis a également expliqué le timing miraculeux qui a permis Qui a piégé Roger Rabbit d’avancer en premier lieu. « Nous avons réussi à arranger les choses au moment où Disney était prêt à se reconstruire », a-t-il déclaré. « Nous étions là quand ce nouveau régime est arrivé, et ils étaient pleins d’énergie et ils voulaient le faire. Je n’arrêtais pas de dire, et je le dis sincèrement, j’y crois : ‘Je fais Roger Lapin comme je crois que Walt Disney l’aurait fait. La raison pour laquelle je dis cela est que Walt Disney n’a jamais réalisé aucun de ses films pour enfants. Il les fabriquait toujours pour les adultes. Et c’est ce que j’ai décidé de faire avec Roger Lapin« .

Plutôt que d’essayer de tempérer les éléments les plus racés du film, Zemeckis les a adoptés. Et il savait avant même la sortie du film que ce pari serait payant. « Une fois, nous avons fait un test avec uniquement des mamans et des enfants », se souvient-il. « J’étais terrifiée parce que ces enfants avaient 5 ou 6 ans. Ils étaient absolument fascinés par le film. Et j’ai réalisé que le fait est que les enfants comprennent tout. Ils comprennent. Ils comprennent. Vous n’êtes pas obligé – le Ce que Walt Disney n’a jamais fait, c’est qu’il ne dénigre jamais les enfants dans ses films. Il les traite comme s’ils étaient des adultes.

Des spéculations sur un Roger Lapin la suite tourbillonne depuis des années. JJ Abrams a parlé de être approché par Steven Spielberg (dont Amblin Entertainment a coproduit le premier film) en 1989 pour écrire une suite. « En fait, j’ai des storyboards pour un Roger Lapin Bref », a-t-il déclaré. « Honnêtement, nous n’avons jamais vraiment atteint cette phase [where it got serious]. Nous étions en train d’écrire un plan, mais honnêtement, il a disparu avant de devenir quoi que ce soit. C’était il y a longtemps. Zemeckis en aurait probablement été producteur. »

Puis il y eut le film préquel prévu Roger Rabbit II : Le peloton de Toonsqui est entré en développement la même année mais est décédé en 1990. Peloton de Toons aurait mis Roger au début des années 1940 en train de tenter de retrouver ses vrais parents, pour ensuite se laisser détourner par la lutte contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 2016, Zemeckis a qualifié le scénario de la suite de Seaman et Price de « magnifique », expliquant qu’il suit Roger et Jessica « dans les prochaines années du cinéma d’époque, passant du film noir au monde des années 1950 ». Reconnaissant la mort de Hoskins en 2014, Zemeckis a concédé que « ce serait très difficile à faire, mais nous ferions un Bob Hoskins numérique ». Mais même alors, il a noté que « la culture d’entreprise actuelle de Disney ne s’intéresse pas à Roger, et ils n’aiment certainement pas Jessica du tout ».

Écoutez Zemeckis sur Heureux Triste Confus au-dessus de.