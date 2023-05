Robert Williams III livre pour les Celtics, Joe Mazzulla dans le do-or-die Game 6

Yaron Weitzmann FOX Sports Rédacteur NBA

PHILADELPHIE – Conférence de presse terminée, Joe Mazzulla avait une question pour les journalistes dans la salle.

Ses Celtics de Boston venaient d’éliminer les 76ers de Philadelphie lors du match 2 de leur match de demi-finale de la Conférence de l’Est, et Mazzulla, conscient des critiques du public qui lui étaient adressées – que, en tant qu’entraîneur-chef pour la première fois de 34 ans, il était pas préparé pour ce moment, et plus précisément, qu’il ne parvenait pas à faire les bons ajustements dans le jeu — a souhaité faire un point.

« Personne ne veut poser des questions sur tous les ajustements que nous avons faits du match 1 au match 2 ? » a-t-il demandé aux journalistes avant de quitter le podium. Son visage était sévère. C’était une pique, pas une tentative de sarcasme.

Environ une semaine plus tard, entrant dans le match 6 et avec ses Celtics sous le choc et une défaite loin de l’élimination, Mazzulla a décidé de faire un changement. Cet ajustement serait important, car il s’agirait d’échanger un garde – Derrick White – contre un autre grand homme. Pas n’importe quel grand homme, cependant. Robert Williams III. L’un des meilleurs protecteurs de la jante de la ligue, un joueur dont la présence sur le terrain et la chimie avec son compatriote Al Horford ont aidé à propulser les Celtics de la saison dernière vers la finale.

« Donnez-nous un look différent », a répondu Mazzulla lors de sa conférence de presse d’avant-match lorsqu’on lui a demandé pourquoi il faisait le changement de composition. « À son meilleur, Rob nous donne un coup de pouce, en particulier du côté défensif. Juste sa présence à la jante, sa capacité à garder et à rebondir. »

Avant le match, Mazzulla a partagé sa décision avec ses joueurs.

« J’étais ravi », a déclaré le garde des Celtics Marcus Smart. Et quelques minutes seulement après la dénonciation, il était clair pourquoi. Forts de leur défense, les Celtics ont maintenu leur saison en vie avec une victoire 95-86 dans le match 6 à Philadelphie jeudi, organisant un match 7 gagnant ou à domicile dimanche à Boston.

Quant à Williams, il a terminé avec 10 points, neuf rebonds et deux blocs en 28 minutes d’action. Dans ces minutes, les Celtics ont surclassé les Sixers de 18 points. En 19 minutes avec Williams et Horford sur le terrain ensemble, les Celtics ont affiché une note nette de 25,1.

« Je vais vous dire quoi », a déclaré Horford après le match, « je suis content que Joe ait fait cet ajustement, et nous l’avons fait, car quelle différence. »

« Pour pouvoir avoir Rob là-dedans, il change le jeu », a déclaré Smart.

« Cela a fait une énorme, énorme différence », a déclaré Jaylen Brown.

« Même s’il ne bloque pas les tirs, sa présence, contestant les tirs ou modifiant les tirs, cela fait une différence », a déclaré Jayson Tatum.

En prenant le relais de l’Ime Udoka suspendu, Mazzulla s’est éloigné des deux gros set-up qu’Udoka avait montés l’année précédente. La paire n’avait joué que 332 minutes ensemble au cours de la saison, et bien qu’ils aient battu leurs adversaires, les surclassant de 15,9 points pour 100 possessions, Mazzulla préfère construire ses alignements en pensant à l’extrémité offensive du sol. Il croit qu’une bonne attaque est la base d’une bonne défense – et avoir un non-tireur comme Williams sur le sol empêche les Celtics de jouer à cinq. Alors que les Celtics terminent la saison régulière avec le classement n ° 2 de la ligue dans les deux offensives et efficacité défensive, il était difficile de discuter.

Mais les séries éliminatoires sont différentes, et lors des séries éliminatoires, la défense des Celtics était tombée d’une falaise. En entrant dans le match 6, ils avaient cédé 114,2 points pour 100 possessions, un nombre qui, pendant la saison régulière, se serait classé 19e de la NBA. Dans le match 5, James Harden et Joel Embiid les avaient découpés dans le pick-and-roll.

La présence de Williams a changé tout cela. Les Celtics l’ont caché par le cerceau, laissant l’attaquant des Sixers PJ Tucker, un tireur réticent et strié, ouvert dans le coin. Avec Williams caché, Harden – qui a terminé avec seulement 13 points tout en ratant 12 de ses 16 tirs et en retournant le ballon cinq fois – n’avait aucune voie vers le cerceau. Horford, quant à lui, a pu se concentrer sur l’enlèvement des laissez-passer pour Embiid.

Le changement a gâché l’attaque des Sixers. Ils semblaient ne pas savoir comment contrer, tirant à seulement 36% du terrain et permettant aux Celtics de prendre une avance de 15-3. Les Sixers ont ensuite effacé ce déficit, mais leur attaque ne s’est jamais rétablie.

« Vous savez, je pensais que le ballon n’avait pas bougé les trois ou quatre premières possessions », a déclaré l’entraîneur-chef des Sixers, Doc Rivers.

« Il s’arrêtait à chaque fois », a ajouté Embiid, qui a accumulé 26 points mais n’était qu’à 9 en 19 sur le terrain et n’a délivré qu’une seule passe décisive, tout en crachant le ballon quatre fois. « C’est donc là que nous devons avoir cette confiance et, vous savez, continuer à déplacer le ballon et à trouver des gars et, vous savez, à nous faire confiance. »

Une partie de cela proviendra de l’abattage des tirs ouverts. Les Sixers se sont connectés sur seulement huit de leurs 34 regards profonds jeudi soir, bien que beaucoup d’entre eux soient propres. Rivers pourrait également contrer en retirant Tucker de la formation et en insérant un autre tireur – lors de sa conférence de presse d’après-match, il a distingué la performance du match 6 de Georges Niang comme une performance dont il était fier – ce qui obligerait Williams à passer plus de temps sur le périmètre ou garde Embiid . De toute façon, il ne se cacherait plus près du bord.

En attendant, Mazzulla profite d’une fenêtre de 48 heures où ses ajustements sont discutés.

« Joe apprend, comme nous tous, vous savez », a déclaré Smart après la victoire. « Je sais qu’il a été beaucoup tué – à juste titre, vous savez. Il doit faire quelques ajustements. Et il l’a fait. »

Yaron Weitzman est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il est l’auteur de « Tanking to the Top : Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel. » Suivez-le sur Twitter @YaronWeitzman .

