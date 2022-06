Robert Williams III entend ses coéquipiers des Boston Celtics lui prodiguer des éloges après le travail de démolition défensive du troisième match du centre | Nouvelles de la NBA

Le centre des Celtics de Boston, Robert Williams III, n’est pas sorti de chiffres uniques dans la colonne des scores lors du match 3, mais son impact dans la victoire de son équipe a été énorme.

Défensivement, c’est un colosse et c’est le genre de joueur qui arrache régulièrement des rebonds qu’il n’a pas le droit de saisir.

Considérant qu’il joue gêné en termes de blessure au genou, le « Time Lord » a un impact remarquable lors de sa première finale NBA. Il a joué un rôle central dans la victoire 116-100 des Boston Celtics dans le troisième match, ce qui a de nouveau donné l’avantage aux C’s dans la série des sept meilleurs.

Cela signifie que Boston peut se déplacer à moins d’une victoire du 18e titre NBA de la franchise avec une autre victoire au TD Garden dans le match 4, en direct sur Sky Sports Arena & Main Event, à partir de 1h45 dans la nuit de vendredi.

Après une poussée au troisième trimestre (nous avons déjà vu ce film) qui a vu les Warriors se battre jusqu’à ce qu’ils prennent la tête, Boston a fermé les écoutilles au quatrième trimestre pour s’assurer de la victoire mercredi soir.

« Nous en avons beaucoup parlé, notre groupe étant résilient et capable de se battre à travers beaucoup de choses et à des moments où il est le plus nécessaire de pouvoir verrouiller la défense », a déclaré l’entraîneur des Celtics Ime Udoka. « Nous l’avons fait au quatrième quart-temps. »

Williams en faisait partie intégrante avec son physique imposant.

« C’était énorme », a déclaré Udoka à propos de l’impact de Williams. « Non seulement les tirs qu’il a bloqués, mais aussi ceux qu’il a modifiés, et sa présence là-bas, bien sûr, dissuade les gars de conduire. Il a joué un rôle important dans ce que nous avons fait. »

Williams, qui revient d’une opération au genou, a terminé avec huit points, 10 rebonds, quatre contres et trois interceptions. Il a également terminé un record d’équipe plus-21 en termes de plus-moins, soulignant à quel point il a un impact sur l’équipe dans son ensemble lorsqu’il est sur le terrain.

Son coéquipier Marcus Smart a été nommé joueur défensif de l’année cette année, mais sans le nombre de matchs qu’il a ratés en raison d’une blessure, ce prix aurait peut-être dirigé la direction de Williams. Certes, il aurait été la première équipe All-Defensive plutôt que la deuxième équipe.

Regardez les meilleurs jeux du match 3 de la finale de la NBA mercredi soir alors que les Celtics de Boston battaient les Golden State Warriors



Ceux du vestiaire de Boston apprécient certainement ce qu’il apporte à la table.

« Il fait tout pour nous », a déclaré Smart. « Cela nous rend encore plus dangereux, la façon dont il attaque la jante et [provides] la menace du lob aérien pour nous. Cela met beaucoup de pression sur les défenses, surtout celles où elles ne sont pas très grosses dans leur cinquième position. Avec toutes les choses qu’il peut faire, nous pouvons simplement lancer la balle là-haut et le laisser faire. C’est remarquable. Quand il fait ça, et qu’il protège cette peinture, et qu’il bouge comme il bouge, ça nous rend d’autant plus dangereux. »

« Rob change vraiment la donne », a déclaré Al Horford, partenaire de course en première ligne. « Nous sommes très chanceux d’avoir un gars comme ça qui a un impact sur la victoire comme il le fait, car c’est au-delà des chiffres avec lui. C’est juste tout ce qu’il apporte, être aux bons endroits. »

Williams souffre d’un inconfort constant au genou gauche et subit des heures de traitement pour que son genou se sente suffisamment décent pour jouer à chaque match, reconnaissant que les opportunités de jouer dans les finales de la NBA ne se présentent pas souvent, voire pas du tout pour Joueurs de la NBA. Horford, qui a attendu 15 ans pour arriver à ce stade, en témoignera.

« J’essaie juste d’être responsable de mon équipe », a déclaré Williams. « Nous sommes arrivés jusqu’ici. J’ai eu une discussion avec moi-même, en poussant à travers cela. Je suis content de la façon dont ça se passe. Nous nous inquiéterons de la blessure après la saison, mais pour l’instant, je me bats toujours .

« Sachant pourquoi je joue, prenant le risque de jouer et d’aller aussi loin, j’ai évidemment plus de travail à faire. Mais ça en vaut la peine, c’est sûr. »

Jaylen Brown enregistre 27 points, neuf rebonds et cinq passes décisives pour aider les Celtics de Boston à prendre les devants 2-1 lors de la finale de la NBA contre les Golden State Warriors



Jaylen Brown, qui a mené l’équipe avec 27 points, a reconnu qu’une partie de la raison pour laquelle ils ont pu lancer leur attaque était à cause de la sécurité défensive et de la flexibilité fournies par la présence d’un grand homme défensif aussi mobile et compétent pour ancrer leur équipe.

« Rob est un excellent joueur défensif. À mon avis, il aurait également pu remporter le titre de joueur défensif de l’année, dans cette catégorie avec Smart, mais il a eu quelques blessures. Cela l’a probablement mis hors course. Mais Rob, quand il est en bonne santé, et il est là-bas en train de bouger comme [that]. C’est l’un des meilleurs joueurs défensifs de la ligue. Donc pas de surprise ce soir.

« Rob a été excellent pour couvrir nos erreurs toute la saison, mais nous essayons de minimiser nos erreurs autant que possible pour faciliter son travail. Alors vous savez, quand il est en bonne santé, il ajoute juste un tout autre élément en plus de notre défense. c’est déjà bien.

« Avec lui qui a été absent plus tôt dans les séries éliminatoires et a permis à notre défense de nettoyer ces erreurs. Alors maintenant, il est de retour et maintenant nous avons pu faire avancer les choses de ce côté-là. »

Jaydee Dyer et le triple champion de la NBA BJ Armstrong passent en revue une énorme soirée pour les Boston Celtics, alors qu’ils ont remporté le troisième match de la finale de la NBA pour établir une avance de 2-1 sur les Golden State Warriors



Boston était l’équipe défensive numéro un de la ligue cette saison et un facteur important a été le saut que Williams a fait.

Cependant, il n’est jamais facile de lutter contre les blessures et compte tenu des exigences d’une saison régulière de 82 matchs et du nombre de matchs éliminatoires auxquels votre équipe pourrait jouer, les joueurs doivent faire attention à ne pas se surmener et risquer des dommages à long terme. leur carrière. La finale de la NBA, cependant, pourrait être une exception à la règle étant donné qu’il s’agit de la plus grande scène qui soit et qu’elle ne se présentera peut-être qu’une seule fois dans votre carrière.

Smart, qui a beaucoup d’expérience dans la gestion de la douleur et des blessures, a aidé à guider son jeune coéquipier tout au long du processus.

« Je parle constamment à Rob, juste pour le simple fait que je sais ce qu’il traverse », a déclaré Smart. « Il a mal, et même s’il est blessé, il veut toujours sortir et aider son équipe. Mais en même temps, il pense à sa carrière.

« Je viens de lui dire, ton corps, tu sais ce que tu peux supporter et ce que tu ne peux pas, mais, juste, nous avons une chance de faire quelque chose de spécial. Et il n’y a aucune garantie que nous reviendrons ici. Donc, si vous pouvez y aller, nous prendrons 20 % d’entre vous, c’est mieux que personne.

« Il a compris cela et, vous savez, il a décidé d’aller là-bas et de mettre son pantalon de grand garçon et de le sucer – et [he was] devenir fou. »

Avec un titre en jeu, il est logique pour lui de se battre avec tout ce qu’il a pour s’assurer qu’il est disponible et sans aucun doute, le fait qu’il soit capable de jouer donne aux Celtics une bien meilleure chance de soulever le Larry O’Brien.

