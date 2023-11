Robert Williams III des Trail Blazers va subir une éventuelle opération de la rotule droite de fin de saison : Source

Par Shams Charania, Sam Amick, Jay King et Jared Weiss

Le centre des Portland Trail Blazers, Robert Williams III, devrait subir une opération à la rotule droite pour réparer des dommages osseux et ligamentaires, a déclaré lundi une source de l’équipe. Voici ce que vous devez savoir :

L’opération pourrait mettre fin à la saison, ont indiqué des sources, mais Williams et les médecins pourraient également choisir une procédure de nettoyage avec un délai de récupération de deux à trois mois.

Williams a récolté en moyenne 6,8 points, 6,3 rebonds, 1,2 interceptions et 1,2 blocs en six matchs avec les Trail Blazers cette saison.

La sélection de l’équipe All-Defensive 2021-22 en est à sa première saison avec Portland après avoir été échangé des Boston Celtics dans le cadre de l’accord à trois équipes qui a envoyé le All-Star Damian Lillard aux Milwaukee Bucks.

Williams a raté la première moitié de la saison 2022-23 après avoir subi une opération au genou gauche pendant l’intersaison.

Comment Williams a été blessé

Williams s’est blessé lorsque son genou est entré en collision avec le grand Jaren Jackson Jr. des Memphis Grizzlies à 10:46 du quatrième quart dimanche soir. Sa rotule droite s’est déplacée, ébréché un os et endommage un ligament, selon des sources de l’équipe et de la ligue qui ont obtenu l’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer officiellement.

Le centre des Blazers a eu son genou drainé lundi alors que le personnel médical évaluait les options de traitement potentielles, selon les sources de l’équipe. Ils évaluent actuellement s’il aura besoin d’une réparation complète du genou, ce qui mettra probablement fin à la saison, ou d’une procédure de nettoyage qui lui permettra de revenir plus tard cette saison.

Il avait déjà subi une opération chirurgicale pour une déchirure du ménisque du genou gauche en mars 2022 et a pu revenir plus tôt pour la finale de Boston. Il a ensuite eu besoin d’une procédure de suivi pour nettoyer ce genou en septembre 2022, ce qui lui a fait manquer les deux premiers mois de la saison 22-23. Williams n’a joué que plus de 50 matchs à deux reprises au cours de ses six années dans la NBA, avec un sommet en carrière de 61 matchs lors de la saison 21-22 au cours de laquelle les Celtics ont atteint la finale de la NBA. — Jared Weiss, écrivain des Celtics

Les blessures continuent pour Williams

Lorsqu’il est en bonne santé, Williams est l’un des meilleurs défenseurs de la NBA. Offensivement, il a eu un impact sur les matchs grâce à ses qualités athlétiques et sa vision du terrain. Les Celtics étaient régulièrement bien meilleurs avec lui sur le terrain à la fin de son mandat avec l’équipe.

Son problème, c’est de rester sur le terrain. Williams n’a disputé que 35 matchs de saison régulière avec Boston la saison dernière et a maintenant connu trois saisons consécutives qui ont déraillé à cause d’opérations au genou. À 26 ans, ses antécédents de blessures sont préoccupants. — Jay King, écrivain des Celtics

Williams pourrait-il être échangé à la date limite ?

À l’avenir, la dernière blessure pourrait retirer Williams de la table en tant qu’option commerciale pour les prétendants.

Les prétendants devaient faire la queue pour tenter de l’éloigner des Trail Blazers, qui sont sur le point de commencer un projet de reconstruction. Même si un marché commercial pourrait encore se matérialiser pour lui s’il choisit une voie de rééducation lui permettant de revenir plus tard cette saison, cette blessure semble suffisamment grave pour faire taire les rumeurs selon lesquelles il pourrait être déplacé. — Roi

