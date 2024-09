ROBERT TRUJILLO : « Cela ne semblait pas réel » : on lui a proposé une prime de 1 million de dollars pour rejoindre METALLICA

Lors d’une apparition sur Le journal du surfeur‘s « Sondages » podcast, Robert Trujillo a parlé d’une scène dans METALLICA‘s « Une sorte de monstre » documentaire où, lors d’une première rencontre avec ses nouveaux camarades de groupe, il lutte pour garder son sang-froid alors qu’on lui accorde une prime de signature d’un million de dollars. Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblait cette expérience, le bassiste a déclaré (comme retranscrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, c’était bizarre et surréaliste. Je suppose que je n’y croyais pas. Cela ne semblait pas réel. C’est drôle, parce qu’en fait, on ne… C’est là, mais ce n’est pas là. Tout le monde dit : « Wow, mec ». Après impôts, c’est un peu différent d’un million de dollars. Je suppose que j’étais tellement absorbé par la charge de travail que j’en suis arrivé à me dire : « Ok, c’est cool ». Mais ensuite, dans ma tête, je me disais : « Il est temps de me mettre au travail. J’ai cette montagne de catalogue à apprendre ». Et puis il y a eu ce nouvel album, ‘Sainte Colère’qu’ils n’avaient même pas encore joué en live, parce que cet album avait été créé en studio. Donc maintenant, je dois apprendre ces chansons. Et je me suis dit : « J’ai beaucoup de travail devant moi. Je ne vais pas m’inquiéter de… Je ne vais pas penser à l’argent. Je ne vais pas célébrer ce qui se passe parce que j’ai du travail à faire ». Je me souviens que je ne suis pas rentré chez moi pendant environ six mois. Je suis peut-être rentré chez moi une nuit ou deux pour aller chercher des vêtements ou ce dont j’avais besoin et les ramener dans le nord, mais j’ai déménagé à San Francisco à ce moment-là. Et ma vie a changé pour toujours. »

Trujilloqui était membre de Ozzy Osbournegroupe de ‘s lorsqu’on lui a proposé le METALLICA concert, a poursuivi en disant qu’il y avait « deux auditions » pour le James Hetfield« Et ce n’était pas deux fois de suite. Il y en a eu une, puis une autre, je ne sais pas, cinq mois, quatre mois, trois mois plus tard ; je ne m’en souviens pas. Mais quand les choses sont devenues plus sérieuses après la deuxième audition, c’était intéressant parce que j’avais reçu un appel de Ozzyet Ozzyjamais m’a appelé. Vous entendez toujours parler de quelqu’un de l’équipe de direction ou peut-être Sharon pourrait appeler — Sharon Osbournesa femme. Mais Ozzyjamais Il m’a appelé. Et j’ai reçu un appel de lui, et il m’a dit : [imitates Ozzy‘s speaking voice] ‘Hé, Voler. Hé, écoute, allons sur la route, mec. Je suis prêt. Festival d’Ozz. On joue, n’est-ce pas ? Et je dis : « Ouais. » Parce que je n’avais pas eu de nouvelles METALLICA [about whether I got the gig yet]. J’étais donc excité. « Ouais, je vais pouvoir retourner au travail. » Parce qu’il a commencé à faire [BLACK] SABBAT à l’époque, ils se sont retrouvés, et donc tout tournait autour SABBATce qui est génial. Mais je ne travaillais pas. Alors je me suis dit : « Wow, c’est excitant. Je vais pouvoir reprendre la route et retourner au travail. » Et littéralement, deux jours plus tard ou le lendemain, je reçois un appel de [METALLICA drummer] Lars [Ulrich] Ils disent : « Hé, nous voulons que tu viennes ici et nous voulons te parler. » Alors je dis : « OK. » Ils ne me disent pas que j’ai eu le boulot. Je pense toujours au pire des scénarios. Et ce sont le genre de gars qui vous font venir là-bas pour vous dire que vous n’avez pas eu le boulot. Ils sont juste programmés comme ça. Du genre : « Nous voulions juste vous le dire en personne, parce que nous vous respectons, vous n’avez pas eu le boulot » — quelque chose comme ça. Donc je me prépare à ça. Mais je n’en suis pas sûr. Et Ozzy venait de m’appeler, alors je me suis dit : « Attends, c’est fou. C’est bizarre. » Alors je suis allé là-bas, et oui, c’est là que la réunion a eu lieu avec l’offre d’argent et tout ça. Et, encore une fois, ma tête tournait, comme : « Ok, je dois apprendre 30 ans de catalogue. » C’était comme un cycle de rinçage de machine à laver qui se déclenchait dans mon cerveau. Et donc, en gros, maintenant je pense à Ozzyet je leur ai dit – et je ne sais même pas pourquoi j’ai dit ça, mais j’essayais toujours d’être loyal envers Ozzy et Sharon; ils ont fait tellement pour moi. Alors je me suis dit : « Eh bien, je ne pense pas pouvoir faire ces rendez-vous. Mais quand j’aurai terminé mon engagement avec Ozzy » — peu importe, c’était une course de huit semaines — je vais sauter à bord. Et je me souviens Lars « Nous respectons votre loyauté. C’est très honorable. Mais ce train part, et il avance vite, et vous devez sauter à bord et nous rejoindre. » Je me suis dit : « Ok ». J’ai donc pris l’avion pour rentrer chez moi ce soir-là, et je suis allé à Sharon et Ozzyla maison de et rencontré Sharon et j’ai dit : « Ouais, je vais rejoindre METALLICA.’ Et c’était lourd. Oui, c’était juste lourd parce que je pense qu’au bout du compte, chaque musicien, vous écrivez de la musique, vous créez, vous jouez, donc tout est motivé par la passion. C’est donc difficile de perdre un membre de l’équipe. J’avais été particulièrement touché par la perte de l’un de mes collègues. [playing with Ozzy] pendant sept ans. C’était difficile, mais j’ai aussi senti que je devais être là en personne pour lui dire et lui dire. Et c’est ainsi que ça s’est passé. Il n’y a jamais eu de mauvaises vibrations… Généralement, quand cela arrivait dans le passé, ça pouvait devenir assez moche avec n’importe qui. Je veux dire, tu quittes une équipe, et ce n’est pas bon. Et puis, encore une fois, comme je l’ai dit, ma vie a changé. Tout d’un coup, je faisais partie d’une nouvelle famille, et je vivais dans une nouvelle région et c’était juste une existence différente.

Trujilloné le 23 octobre 1964 à Santa Monica, en Californie, a connu le succès en tant que bassiste dans TENDANCES SUICIDAIRES et Ozzy Osbournegroupe de . Mais en 2003, il a auditionné avec succès pour remplacer Jason Newsted dans METALLICAun processus relaté dans le documentaire susmentionné « Une sorte de monstre ».

METALLICAL’ancien bassiste très apprécié de Cliff Burton est décédé en 1986 lorsque le bus de tournée du groupe s’est écrasé alors qu’il traversait la Suède « Tournée Damage Inc. » en soutien de « Maître des marionnettes ».

Trujillo dit Exclamer! dans une interview de 2016, il a déclaré qu’il ne ressentait aucune pression par rapport à ses prédécesseurs bas de gamme.

« Que ce soit Jason ou moi-même ou Falaise« Nous sommes tous des musiciens différents, venant d’endroits différents, mais offrant ce qu’il y a de mieux pour le groupe », a-t-il déclaré. « C’est tout ce que je fais, j’essaie simplement de faire de mon mieux et de m’adapter à la chanson, à la musique. »

Hetfield loué Trujillo lors d’une interview accordée en 2017 au 94.5 Le Buzz station de radio, en disant : « Qui d’autre pourrait [have come in and done the job]« Je veux dire, il y a quelques personnes que nous avons auditionnées, je sais. Cela aurait pu marcher avec d’autres, mais c’est difficile de trouver des gens qui ont, disons, votre âge, qui ont reçu votre éducation musicale, évidemment, qui ont des capacités, qui ont été sur la route. Ce n’est pas comme si vous emmeniez un gamin pour la première fois et que vous vous disiez : « Oh mon Dieu ! » Il traverse toutes les choses que vous avez faites il y a vingt-cinq ans. Il a des enfants. Il est marié. Ça a marché, et ça continue. Et sa personnalité est probablement l’une des meilleures contributions, je pense, au groupe, parce qu’il est tellement détendu, il est tellement prêt à tout, il est toujours là pour répéter. Donc il s’intègre parfaitement. »