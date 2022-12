Robert Toth, journaliste du LA Times ciblé par le KGB, décède à 93 ans

Robert C. Toth, journaliste à Washington et correspondant étranger du Los Angeles Times qui a fait la une des journaux lorsqu’il a été arrêté à Moscou pendant la guerre froide et grillé dans une prison du KGB à propos de ses contacts avec des dissidents juifs en Union soviétique, est décédé en décembre 12 à son domicile de Chevy Chase, Md. Il avait 93 ans.

La cause était des complications d’une maladie cardiaque, a déclaré son gendre Craig Whitlock, journaliste au Washington Post.

M. Toth a remporté plusieurs prix prestigieux en relatant des événements historiques sur trois décennies, notamment le programme spatial américain, la guerre israélo-arabe de 1967, les négociations sur les armes nucléaires, les incursions diplomatiques d’Henry Kissinger, la turbulente Maison Blanche de Richard Nixon et le scandale Iran-contra de les années 1980.

Il est lui-même devenu membre du cycle d’actualités en juin 1977 alors qu’il terminait une tournée de trois ans en tant que correspondant du journal à Moscou. Six jours avant son départ, des agents soviétiques en civil l’ont arrêté dans une rue de Moscou et ont notifié à l’ambassade des États-Unis qu’il avait obtenu des « données secrètes » et qu’il devait se présenter à la tristement célèbre prison de Lefortovo du KGB pour interrogatoire.

La Maison Blanche et le Département d’État du président Jimmy Carter ont déclaré qu’ils considéraient son cas “avec la plus grande gravité” et ont vivement protesté auprès du Kremlin. À l’époque, les responsables russes ont régulièrement déposé des preuves pour accuser les journalistes américains d’espionnage.

L’épreuve de M. Toth a été éprouvante pour les nerfs mais brève. Il a été interrogé pendant deux jours mais a été autorisé à rentrer chez lui chaque nuit et n’a jamais été inculpé d’un crime. En fin de compte, les autorités soviétiques lui ont permis, ainsi qu’à sa femme et à leurs trois jeunes enfants, de quitter Moscou comme ils l’avaient initialement prévu.

Dans une histoire à la première personne pour le Times, M. Toth a qualifié le prétexte de son arrestation de “risible”, affirmant qu’une source qu’il croyait être un scientifique lui avait remis un article sur la parapsychologie, pas sur les secrets militaires.

Il a déclaré que ses interrogateurs du KGB le pressaient surtout pour obtenir des informations sur le militant des droits humains Anatoly Scharansky, leur véritable cible. Les autorités soviétiques avaient refusé de laisser Scharansky et d’autres militants juifs émigrer en Israël, et M. Toth avait agressivement rendu compte du sort des soi-disant refuzniks.

“Il n’y avait rien à cacher”, a écrit M. Toth. “Mes contacts avec les dissidents avaient tous été ouverts, tout comme les leurs avec moi.”

Mais la transcription du KGB de son interrogatoire a été utilisée contre Scharansky lors de son procès ultérieur sur de fausses accusations de trahison. L’acte d’accusation a faussement qualifié M. Toth d’officier du renseignement américain, une allégation qu’il a qualifiée de “non-sens”.

Scharansky a été emprisonné pendant neuf ans mais n’a jamais blâmé M. Toth, le qualifiant d'”ami proche” dans ses mémoires de 1988, “Fear No Evil”. (Scharansky a changé son nom en Natan Sharansky après sa libération en 1986 et a ensuite occupé des postes ministériels en Israël.)

Des collègues ont qualifié M. Toth d’obsédé par la précision et les détails. Il avait été correspondant au Département d’État et à la Maison Blanche au début des années 1970 au bureau du Times à Washington, et il y est retourné pour couvrir la sécurité nationale après avoir quitté Moscou. Il a pris sa retraite en 1993 et ​​a passé plusieurs années en tant que membre du Pew Research Center for the People and the Press.

Son reportage à Moscou a remporté les prix de journalisme George Polk, Overseas Press Club et Sigma Delta Chi. Ses reportages ultérieurs sur les opérations clandestines de la CIA en Amérique centrale ont reçu le prix Weintal du reportage diplomatique, parrainé par l’Institut pour l’étude de la diplomatie de l’Université de Georgetown.

“Il était incroyablement bien approvisionné”, a déclaré Doyle McManus, qui a partagé le prix Weintal avec M. Toth et est maintenant chroniqueur au Los Angeles Times. “Il a couvert la communauté du renseignement comme personne d’autre à l’époque. Une partie peut provenir de la crédibilité de la rue qu’il a obtenue après avoir été interrogé par le KGB à Lefortovo.

La famille et les amis ont décrit M. Toth comme un homme à la voix douce et aux manières douces, à une exception notable près.

“Ses enfants ont dit que certains de leurs premiers souvenirs étaient de lui criant sur des lignes téléphoniques transatlantiques aux éditeurs de ne pas déformer le sens de sa copie”, a déclaré Whitlock. «Il pourrait être assez profane. … Il ne souffrait pas volontiers des éditeurs.

Robert Charles Toth est né à Blakely, en Pennsylvanie, le 24 décembre 1928, et a grandi à Throop, une ville minière des Appalaches durement touchée par la dépression. Sa mère était femme de chambre et femme au foyer. Son père et ses deux grands-pères ont extrait du charbon dans les mines.

“Tous les trois souffraient d’une maladie pulmonaire noire à cause de la poussière, ce que vous obteniez si vous surviviez aux effondrements, aux inondations, aux incendies, aux explosions et aux divers” humidités “(gaz) qui raccourcissaient encore la vie”, a écrit M. Toth dans le fois en 1990.

M. Toth a évité les mines en s’enrôlant dans le Corps des Marines après le lycée. Il a ensuite utilisé le GI Bill pour s’inscrire à l’Université de Washington à Saint-Louis, où il a rencontré sa future épouse, Paula Goldberg, une collègue ingénieure.

En plus de sa femme de 68 ans, les survivants comprennent trois enfants, Jessica Toth de Del Mar, Californie, Jennifer Toth de Silver Spring, Md., et John Toth, de Victoria, Australie ; une soeur; et cinq petits-enfants.

M. Toth a d’abord travaillé pour l’US Army Ordnance Corps. Il a démissionné après s’être vu refuser une habilitation de sécurité en raison des inquiétudes de l’époque McCarthy concernant les parents de sa femme, qui étaient membres du Parti communiste américain.

Ayant besoin d’une nouvelle carrière, il a obtenu une maîtrise en journalisme à l’Université de Columbia en 1955. Cela l’a conduit à des séjours de reportage au Providence Journal et au New York Herald Tribune, suivis d’un an en tant que boursier Nieman à l’Université de Harvard, puis d’un poste de rédacteur scientifique au bureau de Washington du New York Times.

En 1963, il a rejoint le Los Angeles Times à un moment où le journal de longue date se développait rapidement sous un nouvel éditeur ambitieux, et M. Toth a vu une chance de parcourir le monde.

Deux ans plus tard, après que M. Toth a déménagé en Grande-Bretagne pour diriger le bureau londonien du journal, le Times a publié une annonce maison avec une photo en noir et blanc qui le montrait vêtu d’un costume élégant, un journal sous le bras, avec Big Ben et le Parlement en arrière-plan. Il a gardé une copie dans son album pour le reste de sa vie.