Robert Sugden revient-il à Emmerdale après la confession explosive de Luke Posner ?

LUKE POSNER a admis avoir causé la mort de son frère Lee – laissant les fans d’Emmerdale à court de mots.

Mais cela signifie-t-il que Robert Sudgen pourra sortir de prison et retourner au village ? Voici ce que nous savons…

Visitez notre page Emmerdale pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers d’Emmerdale ici

Robert Sugden revient-il à Emmerdale après les aveux de Luke Posner ?

Robert Sugden a été envoyé en prison en 2019 pour la mort de Lee Posner – qui avait violé sa sœur Victoria.

Mais la confession choc de Luke Posner pourrait voir le favori des fans sortir de prison et retourner au village.

Le chef – qui est joué par l’acteur Max Parker dans le feuilleton ITV – a révélé à sa mère Wendy comment il avait fait son coming-out à son frère Lee.

Il a reçu une raclée brutale pour cela et tout en se défendant, Lee a été projeté au sol où il s’est cogné la tête.

Cela s’est produit le même jour que Robert l’a attaqué avec une pelle.

Luke a clairement indiqué qu’il aurait pu être celui qui avait tué Lee – malgré les aveux précédents de Robert.

Parlant de sa confrontation avec son frère Lee, Luke a déclaré : « Il avait ses mains autour de ma gorge. Alors je l’ai poussé et il est tombé. Il s’est cogné la tête sur la marche et il est resté allongé là, inconscient.

« Je pensais qu’il était mort. Puis il a ouvert les yeux et a essayé de me frapper à nouveau, crachant plus de haine alors j’ai menti et lui ai dit que j’avais appelé la police.

« Il a dit que ce n’était pas fini et qu’il serait de retour avec ses potes pour finir le travail et il est parti. La prochaine fois que je l’ai vu, c’était cet après-midi-là à l’hôpital sous assistance respiratoire.





Qui est l’acteur de Robert Sugden Ryan Hawley ?

Ryan Hawley a laissé les fans éviscérés lorsqu’il a confirmé les Dales en 2019.

Hawley est un acteur anglais de Sheffield, mais il est né à Dubaï.

L’acteur de 35 ans a suivi une formation d’acteur à la Royal Central School of Speech and Drama.

Il a décroché sa grande chance sur Emmerdale à l’âge de 29 ans après avoir travaillé comme ouvrier.