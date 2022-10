Robert Smith de Vista déclare qu’investir dans les entreprises DEI est d’une importance vitale dans un marché baissier

Robert F. Smith, président et chef de la direction de Vista Equity Partners, a déclaré qu’investir dans des entreprises et des gestionnaires qui mettent l’accent sur la diversité, l’équité et l’inclusion reste vital, en particulier dans un marché baissier.

L’investisseur milliardaire, qui s’est entretenu avec Frank Holland de CNBC lors du Disruptor 50 Summit, a déclaré que le capital-risque et le financement par capital-investissement devraient continuer à s’étendre aux entreprises appartenant à des minorités. La récente baisse du financement du capital-risque, en raison des craintes croissantes de récession, a touché de manière disproportionnée les propriétaires et fondateurs d’entreprises afro-américaines et latines, a-t-il déclaré.

“Ils n’ont pas eu leur juste part d’opportunités pour accéder au capital pendant l’expansion massive du marché haussier, et maintenant ils traversent un peu une contraction du marché baissier. Ils constatent des réductions démesurées de leur financement”, dit Smith.

“Et je pense que c’est une erreur de la part d’une grande partie de la communauté du capital-risque. Les communautés américaines comptent sur tout le monde dans de nombreux cas pour participer économiquement, et permettre à ces citoyens de participer par le biais d’un financement par capital-risque et d’autres formes d’accès au capital ne profitera qu’à aux États-Unis », a-t-il poursuivi.

Saut dans le financement de 2021

Le capital-risque et le capital-investissement dans les entreprises appartenant à des Noirs et à des minorités ont bondi l’année dernière alors que les investisseurs maintenaient une attitude à risque envers les marchés, et après le meurtre de George Floyd en 2020, ils ont suscité un plus grand intérêt pour l’équité sociale et économique.

Pourtant, Smith a déclaré que l’allocation de capital aux entreprises détenues par divers propriétaires “doit être plus durable et augmenter encore davantage par rapport à certaines de ces augmentations modestes”. Certaines sociétés de capital-risque qui, selon lui, identifient efficacement les opportunités incluent le New Voices Fund.

L’investisseur milliardaire, qui a fait la une des journaux en 2019 après avoir accepté de rembourser la dette de prêt étudiant de plus de 300 étudiants de l’historique Black Morehouse College d’Atlanta, a déclaré que les entreprises devraient élargir les opportunités pour les jeunes de couleur.

Smith a également souligné que davantage d’investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension devraient également identifier et allouer des capitaux avec divers gestionnaires.

“Je pense qu’il y a là une responsabilité fiduciaire qui doit être prise très au sérieux et qui regarde vraiment ces entreprises très performantes qui sont dirigées par vous savez, des managers afro-américains et Latinx, et s’assurer qu’elles obtiennent leur juste part”, en particulier lorsque l’on compare mal desservi contribution des communautés à une entreprise, a-t-il déclaré.