Robert Smith de The Cure prévoit de prendre sa retraite à 70 ans

Peu d’artistes ont été plus liés à la finalité que Robert Smith de The Cure. Depuis 45 ans, sa musique macabre a rendu un peu plus tolérables les affres d’être un humain destiné à mourir, même si nous ne pouvons plus nous reposer sur un froid réconfort dans l’idée d’une vie après la mort. A l’approche de la sortie du premier album de The Cure en 16 ans, Chansons d’un monde perdu, Smith raconte Les temps de Londres que la fin approche pour lui aussi. Et, ne croyant plus que cette période est éternelle, Smith dit qu’elle arrive plus tôt que nous ne le pensons.

« Je ne sens pas du tout mon âge, mais j’en suis conscient, et quand on vieillit, cette peur devient plus réelle. La mort augmente chaque jour », a-t-il déclaré. «Je suis une personne différente du dernier disque et je voulais le faire comprendre. Cela peut être banal. Les gens pourraient dire : « Oh, nous allons tous mourir – surprenez-moi ! Mais j’essaie de trouver un lien émotionnel avec cette idée.

La vraie surprise ? Smith prendra sa retraite dans cinq ans. Le groupe aura 50 ans en 2028 ; en 2029, Smith aura 70 ans, « et c’est tout, c’est vraiment tout. Si j’arrive jusque-là, c’est tout.

Smith, qui cause des dégâts irréparables à la marque en se montrant si charmant dans l’interview (sans parler d’annoncer publiquement qu’il ne lit pas aux chandelles), a réitéré qu’il a « mené une vie très privilégiée » et ne « croit pas à la chance » » il l’a été. Non seulement il « fait toujours ce que j’ai toujours voulu », mais il est aussi « toujours debout » car il y a eu « des moments où je ne pensais pas atteindre 30, 40, 50. Mon esprit ne fonctionne pas avec la même acuité. c’était le cas autrefois. Smith dit que cela présente des avantages. «Je suis beaucoup plus détendu et il est plus facile de s’entendre[…]Les gens me sourient plus qu’avant.

Comme dans un rêve, The Cure revient avec l’annonce d’une nouvelle chanson et d’un nouvel album

La folie est peut-être le remède à la fatigue des films de super-héros

Bien que son esprit ne fonctionne pas avec la même « acuité » que dans son Désintégration jours, Smith dit la vérité concernant le prix des billets. Smith a été « choqué par l’ampleur des bénéfices réalisés », rejoignant les rangs d’Eddie Vedder et Fugazi pour devenir l’une des rares personnes à succès dans l’histoire de la musique à penser : « Nous n’avons pas besoin de gagner tout cet argent ». Smith lutte depuis des années contre les prix des billets exorbitants, négociant avec les sociétés de billetterie pour rembourser partiellement l’argent des fans en raison de « l’arnaque » à la tarification dynamique de la société.

« Mes conflits avec le label ont tous porté sur la manière dont nous pouvons réduire le prix des produits. La seule raison pour laquelle vous factureriez plus pour un concert, c’est si vous craigniez que ce soit la dernière fois que vous puissiez vendre un T-shirt », a-t-il déclaré. « Si vous aviez la conviction que vous serez toujours là dans un an, vous voudriez que la série soit géniale, pour que les gens reviennent. Vous ne voulez pas facturer autant que le marché vous le permet. Si les gens économisent sur les billets, ils achètent de la bière ou des produits dérivés. Il y a de la bonne volonté ; ils reviendront la prochaine fois. C’est une bonne ambiance auto-réalisatrice, et je ne comprends pas pourquoi davantage de gens ne le font pas.

C’est dommage que Robert Smith prenne sa retraite dans cinq ans, car nous pourrions avoir besoin de quelques personnes supplémentaires qui pensent comme lui.

Chansons d’un monde perdu arrive en magasin le 1er novembre.