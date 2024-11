Robert Smith de The Cure parle du chagrin, de la mort et du nouvel album Songs Of A Lost World

The Cure a donné un concert intime pour Radio 2 plus tôt cette semaine, qui sera diffusé sur BBC Two ce week-end.

Le leader de The Cure, Robert Smith, a déclaré qu’interpréter des chansons du nouvel album du groupe, Songs Of A Lost World, l’avait aidé à faire face au chagrin causé par la perte de membres proches de sa famille ces dernières années.

Le spectacle londonien comprenait une performance de Alone – la première nouvelle musique du groupe en 16 ans et le premier single de Songs Of A Lost World, sorti ce vendredi.

Formé à l’origine à Crawley, dans le West Sussex, en 1978, The Cure continue de perdurer en tant qu’icône gothique du rock alternatif – présentant des paroles d’amour, d’angoisse et de désolation contre un kaléidoscope de mélodies.

« Je terminais les épisodes pessimistes… et [Mary] J’ai dit non, non, non, tes meilleurs albums sont ceux qui contiennent juste quelques morceaux… plus optimistes. Elle avait raison.

Sa mort a inspiré le morceau I Can Never Say Goodbye – une fenêtre sur la frustration et le regret accablés par le chagrin.

Reeves Gabrels et Perry Bamote sont actuellement en tournée à la guitare, avec Jason Cooper à la batterie et Roger O’Donnell au clavier.

Cette époque a donné naissance à un certain nombre de singles du top 10 britannique, dont Lullaby et Friday I’m In Love – l’un des morceaux les plus connus du groupe de leur album en tête des charts de 1992, Wish.

« Quand tu es plus jeune, tu romances [death]même sans le savoir. Ensuite, cela commence à arriver à votre famille immédiate et à vos amis et tout d’un coup, c’est autre chose », a-t-il déclaré.

The Cure s’est produit pour soutenir leur premier album en 16 ans, Songs Of A Lost World

Formées autour d’un battement de batterie lent et sourd, les guitares se construisent en un crescendo complet de tonalités tourbillonnantes et de crochets de basse implacables, semblable à Cut de 1992.

Ces thèmes culminent avec le plus proche de l’album, Endsong, une épopée de 11 minutes qui s’est imposée comme un moment fort de la performance du groupe à Radio 2 In Concert mercredi – diffusée sur BBC Radio 2, iPlayer et BBC Two ce samedi.

Son obscurité et son atmosphère reflètent Pornographie de 1982 et Désintégration de 1989, acclamées par la critique. Cependant, Songs Of A Lost World est beaucoup plus serré, avec seulement huit titres, soit près de la moitié de la durée de ces albums.

Au niveau des paroles, Smith revient sur sa propre vie, « se souvenant des espoirs et des rêves que j’avais » ; se demandant ce qui est arrivé au « petit garçon » et comment il est « devenu si vieux ».

Mélancolie classique sur le papier peut-être, mais en live, cela semble brutalement honnête, sans vergogne rageur et résigné dans une égale mesure.

Ailleurs, l’ambiance du set était festive et très vivante : remplie de favoris des fans et de plus grands succès, du chagrin langoureux de Pictures of You aux sons plus pop d’Inbetween Days et Just Like Heaven.

Le groupe lui-même est également apparu de bonne humeur, échangeant des sourires, Smith dansant de manière ludique pendant le rappel qui comprenait Close To Me et Lullaby.

La joie face à un nouveau matériel qui, par endroits, semble plus sombre que jamais ne devrait peut-être pas surprendre.

« Je détestais l’idée d’avoir un temps fixe pour ma carrière », a déclaré Smith au NME en 1983 alors qu’il avait 25 ans. « Je pense que c’est terrible. Je suppose que c’est parce que je vieillis et que je sens mon âge. »

Smith récemment suggéré au Times que le groupe pourrait prendre fin vers son 50e anniversaire en 2028, date à laquelle il aura environ 70 ans.

S’adressant à Stephens, il a suggéré, avec un rire sec, qu’il « n’atteindra pas » cet âge important et qu’il serait plutôt « très heureux » de voir Noël.

Mais Smith a déclaré à Uncut que le groupe avait trois albums presque terminés après leurs sessions d’enregistrement intensément productives de 2019.

Il ajoute à Stephens qu’il y est « presque » avec le deuxième album. « Une fois que j’aurai fait cela, je prendrai une profonde inspiration, puis je lèverai les yeux, mais jusqu’à ce que j’aie fini, je ne me soucie pas de ce qui va suivre. »

Le temps n’attend personne, mais Smith et The Cure ne sont certainement pas prêts à rester immobiles.