Robert Smith de The Cure déclare que le prix de Ticketmaster est une « arnaque »

En tant que chanteur de The Cure, Robert Smith pourrait récolter de gros avantages financiers grâce aux prix insensés de Ticketmaster. Mais depuis quelques années maintenant, il répète toutes nos plaintes concernant la société, les obligeant même à rembourser partiellement les fans en raison de frais énormes. Et il n’a pas encore fini de les interpeller ! Dans une nouvelle et rare interview avec le Horaires du dimancheSmith a de nouveau parlé de « l’arnaque » de la billetterie moderne.

Voici ce que Smith avait à dire :

J’ai été choqué par le profit réalisé [by ticketing]. J’ai pensé : « Nous n’avons pas besoin de gagner tout cet argent. » Mes combats avec le label ont tous porté sur la manière dont nous pouvons réduire le prix des produits. La seule raison pour laquelle vous factureriez plus pour un concert est si vous craigniez que ce soit la dernière fois que vous puissiez vendre un T-shirt. Mais si vous aviez la conviction que vous serez toujours là dans un an, vous voudriez que la série soit géniale pour que les gens reviennent. Vous ne voulez pas facturer autant que le marché vous le permet. Si les gens économisent sur les billets, ils achètent de la bière ou des produits dérivés. Il y a de la bonne volonté, ils reviendront la prochaine fois. C’est une bonne ambiance auto-réalisatrice et je ne comprends pas pourquoi plus de gens ne le font pas. Il était facile de fixer le prix des billets, mais il faut être têtu. Nous n’avons pas autorisé la tarification dynamique car il s’agit d’une arnaque qui disparaîtrait si chaque artiste disait : « Je ne veux pas de ça ! Mais la plupart des artistes se cachent derrière leur management. « Oh, nous ne le savions pas », disent-ils. Ils le savent tous. S’ils disent le contraire, soit ils sont stupides, soit ils mentent. C’est juste motivé par la cupidité.

Le premier nouvel album de The Cure depuis 2008, Chansons d’un monde perduarrive le 1er novembre et ils ont un concert prévu à Londres ce jour-là. Espérons que si et quand ils annonceront une tournée complète, nous verrons des prix de billets raisonnables.