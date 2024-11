Robert Smith de The Cure a du mal à écrire des chansons sur la mort maintenant qu’il est plus âgé

Les sensibilités macabres de Robert Smith ont contribué au succès massif de The Cure – mais de nos jours, le musicien a plus de mal à écrire des chansons sur la mort.

L’interprète de « Just Like Heaven », 65 ans, a réfléchi à la peur de la mortalité, maintenant qu’il s’agit d’une réalité qui donne à réfléchir d’un homme plus âgé plutôt que de l’imagination d’un homme plus jeune. « Nos chansons ont toujours eu cet élément de peur de la mortalité », a déclaré Smith dans une récente interview avec Uncut. « Je lutte avec ça depuis l’âge de 8 ans. Mais à mesure que l’on vieillit, cela devient plus réel. »

Il a poursuivi : « Nous vieillissons tous au même rythme, à peu près, et la mort et l’agonie deviennent de plus en plus quotidiennes, malheureusement. Et quand vous êtes plus jeune, vous romantisez cela même sans le savoir, vous romantisez tout. Et Ensuite, cela commence à arriver aux gens que vous connaissez, à votre famille immédiate et à vos amis, et tout d’un coup, c’est une chose différente et c’est quelque chose avec lequel j’ai eu du mal au niveau des paroles, à savoir comment mettre cela dans les chansons.

L’auteur-compositeur a suggéré qu’interpréter de la nouvelle musique n’est plus aussi facile qu’avant. « C’est la seule chose qu’en vieillissant, j’ai trouvé beaucoup plus difficile de faire : écrire des mots que j’ai envie de chanter », a-t-il déclaré dans une interview avec la BBC. « Je peux écrire des mots mais je n’ai pas vraiment envie de les chanter. Alors pour arriver à ce point où je pense que ça vaut la peine de chanter ces chansons, c’est devenu vraiment très dur. »

Cependant, Smith a précisé qu’il trouvait toujours le fait de jouer significatif. « Vous ressentez soudainement quelque chose. Vous ressentez une connexion », songea-t-il. « Et c’est la raison pour laquelle je le fais toujours, pour vivre ce moment commun avec une foule. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment merveilleux là-dedans. »

Le remède libéré Chansons d’un monde perduleur premier album de nouveau matériel depuis 2008, vendredi. « Je ne voulais pas que l’album soit trop lourd », a déclaré Smith. « Le ton de l’album, je voulais qu’il parle de perte et de changement. Et je reviens toujours à cette chose – en gros, c’est vraiment un disque plutôt pessimiste. Je ne peux tout simplement pas y échapper, parce que quand je »

Smith a connu énormément de chagrin depuis le dernier album du groupe. « C’était une période horrible », a-t-il déclaré. « Toute l’ancienne génération de ma famille est morte dans les premiers mois du premier épisode de Covid, donc ce n’est pas vraiment doux et léger. »

Cependant, l’épouse de Smith, Mary Poole, l’a encouragé à injecter une lueur d’espoir dans le disque. « C’est Mary qui m’a dit : ‘Non, non, non non, tes meilleurs albums sont ceux qui contiennent juste quelques passages où ce n’est pas ça' », a-t-il déclaré. « Je terminais les très gros films pessimistes et elle m’a dit : ‘Faites quelques-uns des autres !’ Elle avait raison parce que je pense que j’aurais fini avec quelque chose d’un peu trop, en fait. »

