Robert Smith de The Cure a parlé de l’écriture de la mort de son frère dans leur morceau « I Can Never Say Goodbye », qui figure dans leur prochain album « Songs Of A Lost World ».

Dans une nouvelle et longue interview filmée par le groupe pour les fans en conversation avec Matt Everitt (partagée via déverrouillage de leur site Web « Songs Of A Lost World »), Smith a partagé qu’écrire sur la mort de son frère dans sa musique l’avait « énormément aidé ».

Parlant de la façon dont il a abordé un sujet aussi personnel et émotionnel sur « I Can Never Say Goodbye », il a expliqué à Everitt qu’il avait décidé de l’aborder d’une manière simple et narrative. « J’ai écrit cette chanson de différentes manières, jusqu’à ce que je parvienne à un récit très simple de ce qui s’est réellement passé la nuit de sa mort », a-t-il déclaré. « Elle a fait le tour des maisons et je suis allée partout avec cette chanson pour résumer ce que je ressentais. En fin de compte, cela s’est transformé en une petite vignette assez sombre.

« J’ai écrit la chanson à ce sujet, et la musique elle-même était ce que je voulais respirer. Je ne voulais pas que les paroles dominent la chanson, de manière à ce que la musique puisse devenir la toile de fond de ce que vous chantez. En cela, je pense que la musique est plus importante que ce que je chante, d’une certaine manière. C’est une chanson très difficile à chanter. Les gens disent trop « cathartique », mais ça l’était. Cela m’a permis de gérer cela et je pense que cela m’a énormément aidé.

Lors de l’écriture de la chanson, Smith a déclaré qu’il avait reçu l’avis d’autres personnes pour essayer d’obtenir le ton correct lors de la description de la mort de son frère. « J’essaie d’atteindre le bon équilibre entre l’effusion que j’ai ressentie après l’événement et j’essaie simplement d’en prendre la bonne partie et de la mettre dans une chanson », a-t-il déclaré. « Certaines versions étaient tellement surmenées. Je les trouvais géniaux, puis je les jouais devant les gens et ils me disaient : « C’est trop, tu ne peux pas jouer ça ». J’ai réalisé que je ne pouvais pas. Faire cette chanson en live, parfois, ça me brisait vraiment et c’était vraiment difficile de ne pas exagérer.

Il a ensuite parlé de la mort et de la perte et de la façon dont il essaie de transmettre dans sa musique les perceptions humaines de la vie. « Quand tu es plus jeune, tu romances [death]même sans le savoir », a-t-il déclaré. «Ensuite, cela commence à arriver à votre famille immédiate et à vos amis et tout d’un coup, c’est autre chose. C’est quelque chose avec lequel j’ai eu du mal au niveau des paroles : comment mettre cela dans les chansons ? J’ai l’impression d’être une personne différente de celle que j’étais lorsque nous avons fait un album pour la dernière fois. Je voulais que ça se réalise. »

En plus de parler de la mort de son frère, Smith a également évoqué son âge et l’histoire de la musique de The Cure. Il a déclaré : « J’aurai 65 ans cette année ; c’est comme : « Putain, j’ai 65 ans ! » Je veux en être conscient et le refléter dans les chansons. Je veux réfléchir au fait que je suis là où je suis et que les choses qui comptent pour moi maintenant ne sont plus celles qui comptaient pour moi il y a 20 ans.

« D’une certaine manière, cela me contraint – mais dans le bon sens. Cela m’empêche de m’éloigner trop. Je veux que les chansons aient un sens, alors qu’avant, cela ne me dérangeait pas vraiment. Il y a eu de grandes périodes dans l’histoire de The Cure où certaines chansons étaient importantes et d’autres non. Sur cet album, ils comptent tous.

« Songs Of A Lost World » sera le premier album du groupe depuis « 4:13 Dream » de 2008 et sortira le 1er novembre. Le groupe a débuté « I Can Never Say Goodbye » lors d’un concert à Cracovie, en Pologne, en octobre.

Parlant des projets de The Cure pour une tournée mondiale complète, le leader a déclaré qu’il aurait pour objectif de terminer l’un des LP avant de reprendre la route en 2025. « Nous recommencerons l’année prochaine », a déclaré Smith. « Sérieusement, je dois terminer le deuxième album. Nous allions jouer dans des festivals l’année prochaine, mais j’ai ensuite décidé que nous n’allions rien jouer l’été prochain. La prochaine fois que nous monterons sur scène, ce sera à l’automne de l’année prochaine. « Mais ensuite, nous jouerons probablement assez régulièrement jusqu’au prochain anniversaire – l’anniversaire de 2028 ! Cela se profile à l’horizon. Celui de 2018, j’ai commencé à y penser fin 2016 en me disant : « J’ai un an et demi, c’est facile ! » Et pourtant, je n’ai toujours pas réussi à arriver à temps. Maintenant, je commence à penser : « 2028, je dois mettre les choses en ordre » ; donc [that’s] le film documentaire et des choses comme ça.