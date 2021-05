« Nous avons beaucoup d’élan à la hausse maintenant. Donc, attendre un an ne fera probablement pas baisser les prix des maisons », a déclaré Shiller.

Selon Shiller, l’action actuelle des prix des maisons rappelle également celle de 2003, deux ans avant le début de la chute. Il note que la baisse s’est produite progressivement et s’est finalement effondrée autour de la crise financière de 2008.

« Si vous sortez trois ou cinq ans, je pourrais imaginer qu’ils le feraient [prices] être substantiellement inférieurs à ce qu’ils sont maintenant, et c’est peut-être une bonne chose », a-t-il ajouté.« Pas du point de vue d’un propriétaire, mais c’est du point de vue d’un futur propriétaire. C’est une bonne chose. Si nous avons plus de maisons, nous sommes mieux lotis. «

Shiller, un expert de la façon dont nos émotions influencent les décisions financières et auteur de «Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events», voit également la psychologie de masse jouer un rôle important dans le rebond épique du marché boursier.

Depuis le plus bas de mars 2020, le S&P 500 et le Dow ont augmenté de près de 90%, tandis que le Nasdaq, très technologique, a augmenté d’un peu plus de 100%.

Shiller, qui considérait les actions comme très chères au début de l’année, prévient que les craintes d’inflation pourraient en fin de compte pousser les actifs à long terme à la baisse.