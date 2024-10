Robert Saleh portant le drapeau libanais sur un sweat-shirt lors du match à Londres a joué un rôle dans le tir des Jets, selon un animateur de radio

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Les Jets de New York en ont choqué beaucoup avec le licenciement de Robert Saleh en tant qu’entraîneur-chef après des défaites consécutives pour les porter à 2-3 cette année.

Même si le propriétaire Woody Johnson a déclaré avoir consulté le directeur général Joe Douglas, il a finalement déclaré avoir pris la décision de son propre chef.

Ce qui a motivé la décision de Johnson de relever Saleh de ses fonctions n’a pas été divulgué, à part le fait qu’il a déclaré qu’il estimait que c’était le bon moment pour le faire. Cependant, un animateur de radio de longue date a souligné le choix de la garde-robe de Saleh lors du match de l’équipe à Londres contre les Vikings du Minnesota comme un facteur.

Joe Benigno, qui est un fan inconditionnel des Jets et ancien animateur de radio à WFAN, a déclaré qu’il pensait que Saleh portant un sweat-shirt noir des Jets avec le drapeau libanais sur sa manche avait quelque chose à voir avec son licenciement.

« Je dois dire autre chose, et je déteste faire de la politique, mais je dois le faire dans ce cas », a déclaré Benigno lors de son discours. « Le spectacle Jake Asman » mardi.

UN GROUPE ISLAMIQUE APPELLE DES JETS POUR RENVOYER ROBERT SALEH APRÈS AVOIR PORTÉ L’ÉPINGLE DU LIBAN AU MILIEU DE LA GUERRE ISRAÉLIENNE

« Saleh avait le drapeau du Liban sur sa chemise l’autre jour à Londres. Maintenant, nous savons tous ce qui se passe au Moyen-Orient. Il n’y a aucune édulcoration de ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous savons tous que le Hezbollah tire tous ces coups. des roquettes depuis le Liban, et tout ce qui s’y passe, vers Israël.

« Nous savons qu’il est musulman. Je pense qu’il représente le peuple libanais, parce que je ne crois pas que le peuple libanais soit vraiment satisfait du Hezbollah. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Et je me demande si cela a été Cela a également joué un rôle dans cela d’une certaine manière, parce que j’ai vu régulièrement aux informations que cela avait été évoqué. »

Certains sur les réseaux sociaux ont exprimé leur mécontentement face au fait que Saleh, d’origine libanaise, porte le drapeau sur sa manche en raison de la situation actuelle dans le pays.

Le Hezbollah, le groupe militaire soutenu par l’Iran au Liban, a un passé violent avec Israël, et cela n’a fait que s’intensifier au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas. Le drapeau a été vu le jour où Israël a bombardé Beyrouth, la capitale du Liban, un jour avant le premier anniversaire des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Cependant, Saleh portait l’écusson du drapeau libanais l’année dernière dans le cadre du programme NFL Heritage, qui encourage les joueurs et les entraîneurs à honorer leurs origines culturelles avec des écussons et des autocollants sur leur casque le jour du match. Saleh portait également l’écusson plus tôt cette saison.

Saleh, qui est devenu le premier entraîneur-chef musulman de la NFL lorsque les Jets l’ont embauché en janvier 2021, est le fils de parents libanais qui ont immigré aux États-Unis avant sa naissance.

Au cours de ses trois saisons et demie à la tête des Jets, Saleh détenait une fiche de 20-36. Il n’a jamais connu une saison supérieure à 0,500 après avoir obtenu une fiche de 4-13 la première année, suivie de saisons consécutives à 7-10.

