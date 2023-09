Robert Saleh des Jets considère Zach Wilson comme « notre quart-arrière » après qu’Aaron Rodgers ait déchiré Achille

L’entraîneur des Jets de New York, Robert Saleh, a confirmé mardi lors d’une conférence de presse que le quart-arrière Aaron Rodgers s’était déchiré le tendon d’Achille, mettant fin à sa première saison et qu’il serait absent pour l’année après quatre clichés offensifs. Saleh a également déclaré que Zach Wilson était « notre quart-arrière » et qu’il n’y avait pas de concurrence. Voici ce que vous devez savoir :

Saleh a déclaré que Wilson, le choix n ° 2 des Jets en 2021, avait gagné en confiance et qu’il pouvait gérer ce moment. Il a ajouté que Wilson était « à des années bissextiles » par rapport à l’endroit où il se trouvait il y a un an.

Les Jets ont commencé à contacter les quarts-arrières vétérans des agents libres, selon des sources de la ligue. Saleh a déclaré que l’équipe « examinait certaines choses » en ajoutant un quart-arrière, mais a clairement indiqué que Wilson était leur quart-arrière.

Saleh n’a pas de détails précis sur la blessure de Rodgers, mais il sera opéré. « Je ressens plus pour Aaron que pour n’importe qui », a déclaré Saleh. « Il a tellement investi dans cette organisation, voulant faire partie de ce que nous faisons ici… J’ai beaucoup d’émotions pour lui. »

Rodgers, qui faisait ses débuts très médiatisés à New York dans « Monday Night Football », s’est blessé lorsque l’ailier défensif des Buffalo Bills, Leonard Floyd, l’a limogé lors du premier entraînement de l’équipe. Après s’être levé, le joueur de 39 ans est retombé sur le gazon et a quitté le terrain en boitant avec l’aide des entraîneurs avant d’être envoyé pour des radiographies.

Wilson a remplacé Rodgers lors du match de lundi et a lancé un touché et une interception lors de la superbe victoire de l’équipe 22-16 en prolongation. Rodgers n’a tenté qu’une seule passe – un échec – avant la blessure.

Son contrat avec les Jets court jusqu’à la fin de la saison prochaine. En juillet, les deux parties ont convenu d’un contrat remanié d’une valeur garantie de 75 millions de dollars. L’accord permet aux Jets d’économiser environ 35 millions de dollars garantis, étalant le plafond sur cinq ans.

Quelle est la prochaine étape pour les Jets ?

La nouvelle de la blessure de Rodgers n’est pas une surprise majeure – mais cela ne la rend pas moins douloureuse. C’est presque comme si les cinq derniers mois de bonheur avec Rodgers en tant que quart-arrière des Jets n’avaient même pas eu lieu – et maintenant les Jets sont de retour là où ils ont commencé, avec Wilson en tête. La différence : La saison dernière, les Jets n’avaient pas de grandes attentes. Cette année, ils rêvaient du Super Bowl.

Wilson a parfois été solide contre les Bills, mais il a finalement commis bon nombre des mêmes erreurs qu’il a commises au cours d’une misérable 2022. Le plan a toujours été de le faire asseoir pour la saison 2023 et de le laisser apprendre de Rodgers, le but étant qu’il pourrait éventuellement remplacer Rodgers. Si tout s’était déroulé comme prévu, Wilson n’aurait jamais joué du tout. Maintenant, il est à nouveau titulaire au cours de la semaine 2 – et il sera intéressant de voir si Joe Douglas travaille pour ajouter un vétéran en agence libre comme Matt Ryan ou Joe Flacco, ou via un échange comme Jameis Winston. —Rosenblatt

Quelle est la prochaine étape pour Rodgers ?

Quant à Rodgers, il sera intéressant de voir à quel point il est motivé à revenir à 40 ans après une blessure à Achille ou s’il décidera finalement de prendre sa retraite. Du point de vue des Jets, le fait que Rodgers soit éliminé pour l’année signifie qu’ils récupéreront au moins leur choix de première ronde en 2024.

L’échange avec les Packers de Green Bay comportait des conditions sur le choix selon lesquelles si Rodgers jouait au moins 65 pour cent des snaps cette saison, les Packers obtiendraient une première. Sinon, ils obtiennent le choix de deuxième ronde des Jets en 2024. Eh bien, il n’atteindra pas ce seuil. —Rosenblatt

