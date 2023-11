Robert Saleh défend le quart des Jets Zach Wilson et plaide « le 5e » lorsqu’on lui demande pourquoi il ne le met pas sur le banc pour Trevor Siemian

Neuf semaines après le début de la saison, l’entraîneur-chef des Jets de New York, Robert Saleh, continue de répondre aux questions sur le jeu de Zach Wilson.

Mardi n’a pas été différent, après une offensive épouvantable des Jets lors de la défaite 27-6 de lundi contre les Chargers de Los Angeles.

Saleh a défendu Wilson lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Il a continué à le faire dans “The Michael Kay Show” avant qu’une question sur le quart-arrière de l’équipe d’entraînement Trevor Siemian ne le laisse perplexe.

“Vous avez Trevor Siemian dans votre immeuble”, a déclaré Kay (2:30 ci-dessous) à propos du vétéran de la NFL avec une expérience de départ. “Pourquoi ne pas essayer ?”

“Je l’ai eu”, a répondu Saleh. “Encore une fois, c’est une bonne question. Comme je l’ai dit. Je ne sais pas. Je vais plaider le cinquième sur celui-ci en termes de juste – je l’ai en quelque sorte expliqué. Respectueusement, évidemment.

“Ce sont des questions valables. Je sais que de la part d’un fan passionné, de fans passionnés ayant tous les mêmes questions, je respecte énormément.”

Oh wow…@RealMichaelKay demandé #Jets HC Robert Saleh, pourquoi ne pas essayer Trevor Siemian contre Zach Wilson au QB ? Saleh fit une pause, parut troublé, essaya de répondre puis dit : « Je ne sais pas… tu m’as eu, je vais plaider le 5 sur tout ça » 😳 « ils sont valables… » pic.twitter.com/dJDqxMI2n7 – Paul Andrew Esden Jr (@BoyGreen25) 7 novembre 2023

Saleh a l’air d’un homme las des questions de Wilson. Il les affronte depuis plusieurs saisons, et il venait de passer deux minutes avec Kay à défendre son quarterback et à affirmer que ce qu’il voit sur la bande démontre que Wilson “n’a pas vraiment joué si mal”. Saleh a plutôt imputé les malheurs offensifs de New York au collectif, notamment à Wilson, à ses coéquipiers, au coordinateur offensif Nathaniel Hackett et à lui-même.

“Parfois, il est très évident, lorsque vous activez le All-22, que le quarterback est tout simplement incapable”, a déclaré Saleh à Kay. “Ce n’est tout simplement pas le cas ici. Il y a tellement de choses dans lesquelles tout le monde doit s’améliorer, y compris le quart-arrière.”

Les commentaires de Saleh à Kay font écho à ceux de sa conférence de presse de mardi, au cours de laquelle il a également supposé que les luttes offensives de New York étaient un échec collectif.

Robert Saleh dit que les Jets n’envisagent pas de changement au QB : “Ce serait une chose si c’était juste [Zach Wilson]. S’il n’y avait que lui, cela vaudrait la peine d’en discuter, mais c’est une question collective.” pic.twitter.com/nmoFavgBkl – Vidéos des Jets (@snyjets) 7 novembre 2023

“S’il n’y avait que lui, cela mériterait d’être discuté”, a déclaré Saleh aux journalistes. “Mais c’est un problème collectif sur lequel nous devons tous être sur la même longueur d’onde, qu’il s’agisse des balles perdues, du fait que les joueurs soient là où ils sont censés être, qu’ils exécutent comme nous devons l’exécuter, qu’ils appellent des jeux qui doivent être annoncés, Placer les joueurs dans les positions où ils doivent être placés. C’est notre affaire à tous.

“Oui, il a beaucoup de choses à améliorer, et je sais qu’il le comprend. En même temps, c’est collectif.”

Robert Saleh continue de défendre Zach Wilson. (Photo de Jim McIsaac/Getty Images) (Jim McIsaac via Getty Images)

C’est un refrain familier à New York. Dans une équipe avec une défense parmi les 10 meilleurs et des meneurs de jeu en attaque, les Jets ont longtemps été perçus comme un quart-arrière loin de la compétition. Ils pensaient avoir trouvé ce quart-arrière lorsqu’ils avaient échangé contre Aaron Rodgers.

La blessure d’Achille de Rodgers les a forcés à se tourner vers Wilson après l’avoir mis au banc pour Mike White. Wilson a depuis montré peu de signes de progrès après le mauvais jeu de ses deux premières saisons, complétant 59,9% des passes pour 6 verges par tentative avec cinq touchés et cinq interceptions en huit matchs.

Saleh n’a pas demandé ça. Et c’est compréhensible s’il en a marre des questions. Mais c’est ce qu’il a. Et à moins que les Jets ne parviennent à trouver une solution au poste de quart-arrière, les questions ne s’arrêteront pas.