Robert Saleh cosigne la critique d’Aaron Rodgers à l’égard des Jets | Le salon des cartons

Bien qu’il semble que vous ne puissiez pas amener Robert Saleh à dire un mauvais mot à propos de Zach Wilson et de l’offensive des Jets de New York, il admet qu’il est d’accord avec le quart-arrière Aaron Rodgers sur le fait que son équipe doit grandir. L’entraîneur-chef l’a dit, et est allé plus loin en disant qu’il appréciait le point de vue de Rodgers sur la question. Craig espère que Saleh ira plus loin et trouvera un quart-arrière de remplacement pour Wilson… Willie Colon et David Jacoby se demanderont si Saleh prendra de grandes mesures pour sauver la saison des Jets.



IL Y A 1 HEURE・le spectacle des cartons・4:16